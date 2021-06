Serie A 2021-22: quanto costano gli abbonamenti a Sky e Dazn

Dazn ha acquistato i diritti per la Serie A nel triennio 2021-24. Come cambiano le tariffe per gli abbonati.

Tutto pronto per la nuova stagione di Serie A. Il massimo torneo di calcio partirà il prossimo 22 agosto, e anche le pay-tv si stanno attrezzando per far vivere ai propri abbonati l’esperienza di fruizione migliore possibile.

I diritti della Serie A, per la prima volta dopo 18 anni, saranno per la maggior parte appannaggio di Dazn, che trasmetterà tutte e dieci le gare del prossimo campionato. Sky, dopo anni di dominio assoluto, dovrà invece accontentarsi di tre gare in co-esclusiva. La nuova offerta di Dazn impone, a rigor di logica, nuove tariffe agli abbonati.

Nel dettaglio, Dazn ha comunicato che dal prossimo primo luglio l’abbonamento mensile costerà 29,99 euro. Chi dovesse sottoscrivere l’abbonamento dal primo al 28 luglio, comunque, riceverà un’agevolazione pagando 19,99 per 14 mesi. Chi era già cliente Dazn, invece, avrà la possibilità di accedere ai contenuti gratuitamente per i mesi di luglio e agosto, mentre successivamente vedrà lievitare il costo dell’abbonamento mensile dagli attuali 9,99 ai 19,99 previsti per chi si abbona dal primo al 28 luglio.

Capitolo Sky – L’emittente fondata da Rupert Murdoch perde gran parte della Serie A, ma continuerà a trasmettere tanti altri eventi sportivi, a cominciare dal Mondiale di Formula Uno. L’abbonamento a Sky avrà un costo di 19,99 euro al mese.

Non sono mancate le lamentele, come denunciato dalla federconsumatori: “Dazn sta informando gli utenti dell’applicazione di rilevanti modifiche contrattuali che appaiono quantomeno sbilanciate a favore dell’azienda a tutto svantaggio degli utenti – si legge in una nota pubblicata dall’associazione – nelle nuove Condizioni di Utilizzo Dazn si riserva il diritto di apportare ulteriori cambiamenti contrattuali con effetto immediato, quindi senza preventiva comunicazione, nonché di applicare, senza alcuna garanzia di trasparenza, nuovi aumenti tariffari con le più variegate e fantasiose giustificazioni”.

Fatta eccezione per alcuni aspetti ancora da chiarire, il binomio Serie A-Dazn è finalmente pronto a sbocciare a partire dalla prossima stagione.

Migliori Bookmakers AAMS