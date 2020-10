Serie A 2020-2021: anticipi, posticipi, canali diretta TV, date e orari dalla 5° alla 16° giornata. Genoa-Torino recupera il 4 novembre

La Lega Calcio Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi e posticipi di campionato dalla quinta alla sedicesima giornata. Tra le gare più importanti in programma spicca il derby della “Madonnina” tra Milan ed Inter, sabato 17 ottobre, alle ore 18:00; un interessante Milan-Roma, monday night della quinta giornata, in programma lunedì 26 ottobre; ancora un gustoso Lazio-Juventus, sfida ormai infinita tra capitolini e bianconeri, domenica 8 novembre alle ore 12:30 nel lunch match; infine, un Napoli-Milan alle 20:45 di domenica 22 novembre e il derby della Mole tra Juventus e Torino, sabato 5 dicembre alle 18:00. Chiude il cerchio la classica delle classiche tra Milan e Juventus, a San Siro, nel giorno della Befana. Decisa anche la data di recupero per Genoa-Torino, rinviata causa Covid-19, che si disputerà mercoledì 4 novembre alle 17:00.

Serie A: gli orari e la programmazione di anticipi e posticipi dalla 5^ alla 16^ giornata

RECUPERO 3^ GIORNATA

Genoa-Torino, mercoledì 4 novembre ore 17.00 SKY

4^ GIORNATA (da sabato 17 a lunedì 19 ottobre)Napoli-Atalanta, sabato 17 ore 15.00 SKY

Inter-Milan, sabato 17 ore 18.00 SKY

Sampdoria-Lazio, sabato 17 ore 18.00 SKY

Crotone-Juventus, sabato 17 ore 20.45 DAZN

Bologna-Sassuolo, domenica 18 ore 12.30 DAZN

Spezia-Fiorentina, domenica 18 ore 15.00 DAZN

Torino-Cagliari, domenica 18 ore 15.00 SKY

Udinese-Parma, domenica 18 ore 18.00 SKY

Roma-Benevento, domenica 18 ore 20.45 SKY

Verona-Genoa, lunedì 19 ore 20.45 SKY

5^ GIORNATA (da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre)Sassuolo-Torino, venerdì 23 ore 20.45 SKY

Atalanta-Sampdoria, sabato 24 ore 15.00 SKY

Genoa-Inter, sabato 24 ore 18.00 SKY

Lazio-Bologna, sabato 24 ore 20.45 DAZN

Cagliari-Crotone, domenica 25 ore 12.30 DAZN

Benevento-Napoli, domenica 25 ore 15.00 DAZN

Parma-Spezia, domenica 25 ore 15.00 SKY

Fiorentina-Udinese, domenica 25 ore 18.00 SKY

Juventus-Verona, domenica 25 ore 20.45 SKY

Milan-Roma, lunedì 26 ore 20.45 SKY

6^ GIORNATA (da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre)Crotone-Atalanta, sabato 31 ore 15.00 SKY

Inter-Parma, sabato 31 ore 18.00 SKY

Bologna-Cagliari, sabato 31 ore 20.45 DAZN

Udinese-Milan, domenica 1 ore 12.30 DAZN

Spezia-Juventus, domenica 1 ore 15.00 SKY

Torino-Lazio, domenica 1 ore 15.00 DAZN

Napoli-Sassuolo, domenica 1 ore 18.00 SKY

Roma-Fiorentina, domenica 1 ore 18.00 SKY

Sampdoria-Genoa, domenica 1 ore 20.45 SKY

Verona-Benevento, lunedì 2 ore 20.45 SKY

7^ GIORNATA (da venerdì 6 a domenica 8 novembre)Sassuolo-Udinese, venerdì 6 ore 20.45 SKY

Cagliari-Sampdoria, sabato 7 ore 15.00 SKY

Benevento-Spezia, sabato 7 ore 18.00 SKY

Parma-Fiorentina, sabato 7 ore 20.45 DAZN

Lazio-Juventus, domenica 8 ore 12.30 DAZN

Atalanta-Inter, domenica 8 ore 15.00 SKY

Genoa-Roma, domenica 8 ore 15.00 DAZN

Torino-Crotone, domenica 8 ore 15.00 SKY

Bologna-Napoli, domenica 8 ore 18.00 SKY

Milan-Verona, domenica 8 ore 20.45 SKY

8^ GIORNATA (da sabato 21 a domenica 22 novembre)Crotone-Lazio, sabato 21 ore 15.00 SKY

Spezia-Atalanta, sabato 21 ore 18.00 SKY

Juventus-Cagliari, sabato 21 ore 20.45 DAZN

Fiorentina-Benevento, domenica 22 ore 12.30 DAZN

Verona-Sassuolo, domenica 22 ore 15.00 SKY

Inter-Torino, domenica 22 ore 15.00 DAZN

Roma-Parma, domenica 22 ore 15.00 SKY

Sampdoria-Bologna, domenica 22 ore 15.00 SKY

Udinese-Genoa, domenica 22 ore 18.00 SKY

Napoli-Milan, domenica 22 ore 20.45 SKY

9^ GIORNATA (da sabato 28 a lunedì 30 novembre)Sassuolo-Inter, sabato 28 ore 15.00 SKY

Benevento-Juventus, sabato 28 ore 18.00 SKY

Atalanta-Verona, sabato 28 ore 20.45 DAZN

Lazio-Udinese, domenica 29 ore 12.30 DAZN

Bologna-Crotone, domenica 29 ore 15.00 SKY

Milan-Fiorentina, domenica 29 ore 15.00 DAZN

Cagliari-Spezia, domenica 29 ore 18.00 SKY

Napoli-Roma, domenica 29 ore 20.45 SKY

Torino-Sampdoria, lunedì 30 ore 18.30 SKY

Genoa-Parma, lunedì 30 ore 20.45 SKY

10^ GIORNATA (da sabato 5 a lunedì 7 dicembre)Spezia-Lazio, sabato 5 ore 15.00 SKY

Juventus-Torino, sabato 5 ore 18.00 SKY

Inter-Bologna, sabato 5 ore 20.45 DAZN

Verona-Cagliari, domenica 6 ore 12.30 DAZN

Parma-Benevento, domenica 6 ore 15.00 SKY

Roma-Sassuolo, domenica 6 ore 15.00 SKY

Udinese-Atalanta, domenica 6 ore 15.00 DAZN

Crotone-Napoli, domenica 6 ore 18.00 SKY

Sampdoria-Milan, domenica 6 ore 20.45 SKY

Fiorentina-Genoa, lunedì 7 ore 20.45 SKY

11^ GIORNATA (da venerdì 11 a domenica 13 dicembre)Sassuolo-Benevento, venerdì 11 ore 20.45 SKY

Crotone-Spezia, sabato 12 ore 15.00 SKY

Torino-Udinese, sabato 12 ore 18.00 SKY

Lazio-Verona, sabato 12 ore 20.45 DAZN

Cagliari-Inter, domenica 13 ore 12.30 DAZN

Atalanta-Fiorentina, domenica 13 ore 15.00 DAZN

Bologna-Roma, domenica 13 ore 15.00 SKY

Napoli-Sampdoria, domenica 13 ore 15.00 SKY

Genoa-Juventus, domenica 13 ore 18.00 SKY

Milan-Parma, domenica 13 ore 20.45 SKY

12^ GIORNATA (da martedì 15 a giovedì 17 dicembre)Udinese-Crotone, martedì 15 ore 18.30 SKY

Benevento-Lazio, martedì 15 ore 20.45 DAZN

Juventus-Atalanta, mercoledì 16 ore 18.30 SKY

Fiorentina-Sassuolo, mercoledì 16 ore 20.45 SKY

Genoa-Milan, mercoledì 16 ore 20.45 DAZN

Verona-Sampdoria, mercoledì 16 ore 20.45 DAZN

Inter-Napoli, mercoledì 16 ore 20.45 SKY

Parma-Cagliari, mercoledì 16 ore 20.45 SKY

Spezia-Bologna, mercoledì 16 ore 20.45 SKY

Roma-Torino, giovedì 17 ore 20.45 SKY

13^ GIORNATA (da sabato 19 a domenica 20 dicembre)Fiorentina-Verona, sabato 19 ore 15.00 SKY

Sampdoria-Crotone, sabato 19 ore 18.00 SKY

Parma-Juventus, sabato 19 ore 20.45 DAZN

Torino-Bologna, domenica 20 ore 12.30 DAZN

Benevento-Genoa, domenica 20 ore 15.00 SKY

Cagliari-Udinese, domenica 20 ore 15.00 DAZN

Inter-Spezia, domenica 20 ore 15.00 SKY

Sassuolo-Milan, domenica 20 ore 15.00 SKY

Atalanta-Roma, domenica 20 ore 18.00 SKY

Lazio-Napoli, domenica 20 ore 20.45 SKY

14^ GIORNATA (da martedì 22 a mercoledì 23 dicembre)Crotone-Parma, martedì 22 ore 18.30 DAZN

Juventus-Fiorentina, martedì 22 ore 20.45 SKY

Verona-Inter, mercoledì 23 ore 18.30 SKY

Bologna-Atalanta, mercoledì 23 ore 20.45 SKY

Milan-Lazio, mercoledì 23 ore 20.45 DAZN

Napoli-Torino, mercoledì 23 ore 20.45 SKY

Roma-Cagliari, mercoledì 23 ore 20.45 DAZN

Sampdoria-Sassuolo, mercoledì 23 ore 20.45 SKY

Spezia-Genoa, mercoledì 23 ore 20.45 SKY

Udinese-Benevento, mercoledì 23 ore 20.45 SKY

15^ GIORNATA (domenica 3 gennaio)Inter-Crotone, ore 12.30 SKY

Atalanta-Sassuolo, ore 15.00 SKY

Cagliari-Napoli, ore 15.00 SKY

Fiorentina-Bologna, ore 15.00 SKY

Genoa-Lazio, ore 15.00 SKY

Parma-Torino, ore 15.00 DAZN

Roma-Sampdoria, ore 15.00 DAZN

Spezia-Verona, ore 15.00 SKY

Benevento-Milan, ore 18.00 SKY

Juventus-Udinese, ore 20.45 DAZN

16^ GIORNATA (mercoledì 6 gennaio)Cagliari-Benevento, ore 12.30 SKY

Atalanta-Parma, ore 15.00 SKY

Bologna-Udinese, ore 15.00 DAZN

Crotone-Roma, ore 15.00 SKY

Lazio-Fiorentina, ore 15.00 DAZN

Sampdoria-Inter, ore 15.00 SKY

Sassuolo-Genoa, ore 15.00 SKY

Torino-Verona, ore 15.00 SKY

Napoli-Spezia, ore 18.00 DAZN

Milan-Juventus, ore 20.45 SKY

(Fonte per il calendario: Sky Sport)

