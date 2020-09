Serie A 2020-2021, 1° giornata: l’Inter e l’Udinese alle 18, Lazio-Atalanta alle 20:45 del 30 Settembre

La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari dei recuperi della 1° giornata che si disputeranno il 30 Settembre.

Alle ore 18:00 occhi puntati sul Ciro Vigorito di Benevento dove i padroni di casa ospiteranno l’Inter di Antonio Conte. Sarà il debutto nel Sannio per gli uomini di Pippo Inzaghi, splendidi trionfatori dello scorso campionato di Serie B, che difronte avranno un ostacolo a dir poco proibitivo. I neroazzurri cercheranno sicuramente da fare bottino pieno contro i giallorossi cosi da non perdere punti preziosi nella lotta scudetto.

Allo stesso orario scenderanno in campo alla Dacia Arena anche Udinese e Spezia. I liguri hanno chiesto ed ottenuto dalla Lega la deroga nel posticipare la loro prima giornata di campionato per recuperare dall’impegno Play-Off.

Alle 20:45 si accenderanno le luci dell’Olimpico dove la Lazio di Simone Inzaghi affronterà l’Atalanta del Gasp in quello che doveva essere il primo big match della stagione e che invece è stato rinviato per lasciar rifiatare i bergamaschi reduci dagli impegni in Champions. Sarà interessante vedere all’opera le squadre che nello scorso campionato hanno, per detta di molti, giocato il più bel calcio della Serie A.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

