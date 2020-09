Serie A 2020-2021, 1° giornata: Lazio-Atalanta, Benevento-Inter e Udinese-Spezia rinviate al 30/9

Dovranno pazientare almeno fino al 27 Settembre (data di svolgimento della seconda giornata di campionato) i tifosi di Atalanta e Inter per rivedere in campo le proprie squadre; bergamaschi ed interisti hanno infatti ottenuto dalla Lega il via libera al rinvio della loro 1 giornata di campionato visto i recenti impegni Europei che hanno dovuto affrontare nel mese di Agosto e dunque le gare che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente contro Lazio e Benevento, sono rinviate al 30 Settembre 2020 con orari ancora da stabilire.

Tutto fermo anche alla Dacia Arena di Udine luogo dove si sarebbero sfidate Udinese e Spezia, anche in questo caso infatti la Lega ha deciso di accettare la richiesta di rinvio che la formazione ligure ha fatto pervenire agli uffici della Lega di Serie A; nello specifico gli spezzini hanno richiesto lo slittamento del loro debutto in A di una settimana in quanto sono reduci dal doppio confronto avuto in finale Play-Off contro il Frosinone dell’ex campione del mondo Sandro Nesta, doppio confronto che il 16 Agosto scorso ha premiato la formazione di mister Italiano che ha ottenuto la sua primissima promozione in massima serie.

Sarebbe stato interessante assistere al primo big-match che il calendario aveva in programma, Lazio ed Atalanta infatti, le due squadre che nella passata stagione hanno giocato il miglior calcio del torneo, per uno scherzo del computer si sarebbero dovute trovare l’una contro l’altra già nel primo turno di campionato andando cosi a dare nuovo fosforo alla sfida Inzaghi (Simone) – Gasperini. Grande curiosità avrebbero destato senz’altro anche gli esordi delle neo promosse Spezia e Benevento, con i Sanniti di Inzaghi (Pippo) che in casa avrebbero affrontato l’Inter di Conte, Inter che avrebbe dunque iniziato dal Vigorito la propria rincorsa alla nuova Juventus targata Andrea Pirlo.

Il vero esordio in campo per l’Atalanta ci sarà il il 26 Settembre, quando alle ore 15:00 gli orobici saranno di scena all’Olimpico di Torino contro la formazione granata. Alle 18:00 toccherà ai due fratelli Inzaghi bagnare il loro debutto nella nuova stagione di Serie A, con la Lazio che sarà di scena in quel di Cagliari mentre il Benevento sarà a Marassi contro la Sampdoria. In serata occhi puntati al Meazza dove si sfideranno Inter e Fiorentina, mentre alle 12:30 di domenica 27 Settembre farà il suo esordio assoluto in massima serie lo Spezia che sul neutro di Cesena (il Picco di La Spezia necessita degli aggiustamenti necessari per ospitare gli incontri di Serie A) affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

