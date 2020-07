Serie A 2019-2020, squalificati 31° giornata: 4 turni a Patric! Fermati Mihajlovic, Ranieri e altri 5 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Cristante e Mkhitaryan della Roma, Denswil del Bologna, Duncan della Fiorentina, Zaza del Torino, quattro turni a Patric della Lazio, oltre a Mihajlovic e Ranieri

Risultati incredibili ed inaspettati nella 31° giornata di Serie A, 12° turno del girone di ritorno, che lascerà strascichi importanti per le prossime partite, dopo gli squalificati dal Giudice Sportivo.

Mano pesantissima per la Lazio e per Patric, che è stato squalificato per quattro giornate di campionato a causa di un morso rifilato ad un avversario durante la partita persa contro il Lecce, che gli farà saltare le sfide contro Sassuolo, Udinese, lo scontro diretto contro la Juventus e il Cagliari.

Brutte notizie per il Bologna, che dopo aver perso il derby dovrà anche fare a meno di Sinisa Mihajlovic, per frasi offensive rivolte al quarto uomo, e Stefano Denswil, già diffidato, contro il Parma, che ha perso contro la Roma, che però non potrà contare su Bryan Cristante e Henrik Mkhitaryan a Brescia.

I lombardi hanno perso a Torino, che non avrà a disposizione Simone Zaza contro l’Inter, mentre la Fiorentina sarà orfana di Alfred Duncan dopo l’ammonizione ricevuta contro i sardi.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8376/files/allegati/8474/cu256.pdf

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8379/files/allegati/8477/cu258.pdf

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8380/files/allegati/8478/cu259.pdf

