Serie A 2019-2020, squalificati 29° giornata: fermati Di Biagio, Immobile-Caicedo, Perotti e 7 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato D’Alessandro della Spal, Hernani del Parma, Caicedo e Immobile della Lazio, Rogerio del Sassuolo, Pellegrini del Cagliari, Pessina del Verona, Schone del Genoa, Thorsby della Sampdoria, Perotti della Roma, e Di Biagio della Spal

E’ una carneficina quella del Giudice Sportivo dopo la 29° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno, visto che il novero degli squalificati per la prossima partita è davvero infinito.

Prima di tutto, però, oltre al danno, anche la beffa per la Spal, che non avrà il tecnico Gigi Di Biagio e Marco D’Alessandro contro la Sampdoria, orfano di Morten Thorsby, a causa delle espulsioni ricevute contro il Milan, mentre il calciatore ligure era già diffidato contro il Lecce, che giocherà contro il Sassuolo senza Rogerio.

I rossoneri, da parte loro, dovranno affrontare una Lazio priva di Felipe Caicedo e Ciro Immobile dopo le ammonizioni ricevute contro la Fiorentina, che sfiderà un Parma senza Hernani dopo il giallo contro il Verona, che non potrà convocare Matteo Pessina contro il Brescia.

Mentre il Cagliari ospiterà l’Atalanta senza poter contare su Luca Pellegrini, ammonito a Bologna, e il Genoa affronterà lo scontro diretto per la salvezza contro l’Udinese, che ha battuto la Roma, che non convocherà Diego Perotti dopo l’espulsione diretta e out contro il Napoli, senza Lasse Schone dopo il giallo ricevuto contro la Juventus.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8369/files/allegati/8468/cu252.pdf

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8372/files/allegati/8470/cu253.pdf

