Serie A 2019-2020, squalificati 28° giornata: 2 turni a Vlahovic! Fermati Inzaghi, Juric e 7 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Lucioni del Lecce, Pellegrini e Veretout della Roma, Felipe della Spal, Kumbulla del Verona, Malinovskyi dell’Atalanta, Berni dell’Inter, 2 turni a Vlahovic della Fiorentina, fermato anche Inzaghi della Lazio e Juric del Verona

E’ stato un weekend davvero spettacolare, visto che si sono segnati tantissimi gol, ma la 28° giornata di Serie A, 9° turno del girone di ritorno, lascerà degli strascichi con gli squalificati delle prossime partite.

Pugno duro con la Fiorentina e Dusan Vlahovic dopo la gomitata rifilata ad un avversario nella sconfitta contro la Lazio, visto che è stato squalificato per due turni, obbligandolo quindi a saltare le sfide contro Sassuolo e Parma, ma anche i biancocelesti dovranno fare a meno del proprio allenatore, Simone Inzaghi, già precedentemente diffidato, nella trasferta di Torino.

Mentre sono stati fermati Fabio Lucioni del Lecce dopo l’espulsione ricevuta contro la Juventus, che non gli permetterà di giocare nello scontro diretto contro la Sampdoria, oltre Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout della Roma, a cui sono risultate fatali le ammonizioni nella sconfitta contro il Milan, che affronterà una Spal orfana di Felipe per il giallo contro il Napoli, e non ci saranno contro l’Udinese.

Inoltre, sono stati squalificati anche Marash Kumbulla del Verona, già diffidato e ammonito contro il Sassuolo, che, insieme all’allenatore Ivan Juric salterà il Parma, che dovrà fare a meno di Juraj Kucka dopo l’espulsione diretta per insulti rivolti all’arbitro nella sconfitta contro l’Inter, orfano di Tommaso Berni, espulso per la seconda volta dalla panchina, Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta, che non giocherà contro i partenopei,

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8365/files/allegati/8465/cu250.pdf

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8366/files/allegati/8466/cu251.pdf

