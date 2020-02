Serie A 2019-2020, squalificati 25° giornata: fermati 5 giocatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Mbaye del Bologna, Dalbert della Fiorentina, Strefezza della Spal, Mateju del Brescia, Nandez del Cagliari, Mancini della Roma, Murru e Ramirez della Sampdoria e Miguel Veloso del Verona

In attesa di scoprire quando e come verranno recuperate le partite rinviate per l’allarme e l’emergenza Coronovirus, il Giudice Sportivo ha annunciato gli squalificati della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Prima di tutto, alcuni giocatori sconteranno il loro stop in questo weekend, cioè Nahitan Nandez del Cagliari, Nicola Murru e Gaston Ramirez della Sampdoria e Miguel Veloso del Verona, visto che queste squadre non hanno giocato la scorsa settimana.

Poi, è stato squalificato per un turno Henrique Dalbert della Fiorentina dopo l’espulsione diretta per fallo da ultimo uomo ricevuta contro il Milan, che gli farà saltare la sfida contro l’Udinese.

Tutti gli altri giocatori, invece, erano precedentemente diffidati e hanno raggiunto il numero massimo di ammonizioni consentite.

Si tratta di Ibrahima Mbaye del Bologna, Gabriel Strefezza della Spal e Ales Mateju del Brescia, che salteranno le sfide contro Lazio, Parma e Sassuolo.

Infine, 10 mila euro di ammenda al Brescia per cori beceri ed insultanti e 8 mila euro di multa al Lecce per lancio di oggetti in campo.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8291/files/allegati/8382/cu189.pdf

Logo ufficiale Serie A, dalla pagina “Facebook” della “Serie A”

©RIPRODUZIONE RISERVATA