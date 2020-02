Serie A 2019-2020, squalificati 22° giornata: fermati 10 giocatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Torregrossa del Brescia, Cigarini del Cagliari, Poli del Bologna, De Roon dell’Atalanta, Behrami e Romero del Genoa, Bastoni dell’Inter, Elmas del Napoli, Pellegrini della Roma e Amrabat del Verona

Anche la 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno, ha fatto una strage di giocatori, visto che il Giudice Sportivo ha annunciato gli squalificati per il prossimo turno.

Sarà un derby tra Inter e Milan senza Alessandro Bastoni, ammonito contro l’Udinese da già diffidato, mentre i rossoneri vorranno rifarsi dopo il pareggio contro il Verona, che ospiterà la Juventus senza Sofiane Amrabat, squalificato per rosso diretto ricevuto contro il Milan.

I friulani andranno a Brescia contro avversari orfani di Ernesto Torregrossa, che ha raggiunto il numero massimo di gialli nella sconfitta di Bologna, oltre all’assenza di Elijf Elmas del Napoli contro il Lecce dopo l’ammonizione contro la Sampdoria.

Da parte loro, i felsinei, senza Andrea Poli, saranno impegnati in trasferta a Roma contro avversari privi di Lorenzo Pellegrini, espulso già da diffidato nella debacle contro il Sassuolo.

L’Atalanta sarà orfana di Marten De Roon contro la Fiorentina, dopo il giallo ricevuto nel pareggio contro il Genoa, che non potrà convocare Valon Behrami, espulso per doppia ammonizione, e Cristian Romero, già diffidato, contro un Cagliari senza Luca Cigarini, ammonito contro il Parma.

Infine, 13 mila euro di ammenda alla Sampdoria per cori insultanti di matrice territoriale e lancio di bengala, 8 mila euro all’Atalanta per lancio di oggetti in campo, 3 mila euro alla Juventus e 4 mila euro di multa al Brescia per il ritardo dell’inizio del secondo tempo.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8266/files/allegati/8355/cu168.pdf

