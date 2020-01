Serie A 2019-2020, squalificati 20° giornata: 2 turni a Balotelli, fermati 10 giocatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Bani e Sansone del Bologna, Chabot della Sampdoria, Aina e Rincon del Torino, Candreva dell’Inter, Cassata del Genoa, Dalbert della Fiorentina, Pisacane del Cagliari e Zaccagni del Verona, mentre 2 giornate di squalifica per Balotelli del Brescia

E’ una strage quella che il Giudice Sportivo ha annunciato. Addirittura 11 sono gli squalificati della 20° giornata di Serie A, 1° turno del girone di ritorno.

Brutta batosta per il Brescia, che perderà Mario Balotelli per 2 turni, a causa dell’espulsione con tanto di “vaffa” all’arbitro nel pareggio contro il Cagliari, che gli farà saltare Milan e Bologna.

I sardi, invece, affronterà l’Inter senza Fabio Pisacane, che ha raggiunto il numero massimo di ammonizioni da diffidato e non giocherà contro i nerazzurri, a loro volta orfani di Antonio Candreva, ammonito colpevolmente a Lecce.

Anche i felsinei escono malconci dalle decisioni del Giudice Sportivo, visto che ha squalificato Mattia Bani, espulso contro il Verona, e Nicola Sansone, che salteranno la trasferta contro la Spal, mentre i veneti dovranno fare a meno di Mattia Zaccagni contro i pugliesi.

E’ stato espulso contro la Lazio e per questo la Sampdoria dovrà fare a meno di Julian Chabot contro il Sassuolo, così come il Torino non potrà convocare sia Temitayo Aina e Thomas Rincon contro l’Atalanta dopo i gialli ricevuti contro i neroverdi.

L’incrocio tra Fiorentina e Genoa vedrà assenti Dalbert e Francesco Cassata, squalificati dopo Napoli e Roma.

Infine, 5 mila euro di ammenda al Lecce per lancio di bengala e ben 4 mila euro di multa al Milan per ritardo nell’inizio del secondo tempo.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



BALOTELLI BARWUAH Mario (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BANI Mattia (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CHABOT Julian (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AINA Temitayo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CANDREVA Antonio (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CASSATA Francesco (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SANSONE Nicola Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).