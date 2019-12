Serie A 2019-2020, squalificati 17° giornata: 3 turni a Bentancur, fermati Corini e 7 giocatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Pisacane del Cagliari, Bremer e Ansaldi del Torino, Calderoni del Lecce, Gagliolo del Parma. Poi, squalificato Corini del Brescia e dalla Supercoppa Italiana addirittura 3 turni a Bentancur della Juventus, oltre ad 1 turno a Luis Alberto e Lucas Leiva della Lazio

Mano pesante quella usata dal Giudice Sportivo per gli squalificati della 17° giornata di Serie A, ai quali si uniscono gli squalificati dalla Supercoppa Italiana, che ha visto la vittoria della Lazio contro la Juventus.

In tal senso, i bianconeri sono stati puniti con una squalifica di tre giornate per Rodrigo Bentancur, che quindi salterà le prossime tre partite di campionato contro Cagliari, che non avrà a disposizione Fabio Pisacane, già precedentemente diffidato e ammonito contro l’Udinese, Roma e Parma, mentre i biancocelesti non potranno convocare Luis Alberto e Lucas Leiva a Brescia dopo i gialli ricevuti.

D’altronde, le Rondinelle saranno orfani del proprio allenatore, Eugenio Corini, squalificato dopo le contestazioni per l’ammonizione ricevuta contro il Parma, che invece avrà squalificato Riccardo Gagliolo contro l’Atalanta.

Un turno di squalifica anche a Bremer e Cristian Ansaldi del Torino, il primo espulso e il secondo già diffidato, dopo i cartellini subiti nella sconfitta contro la Spal e assenti in trasferta contro il club capitolino, ma è stato fermato anche Marco Calderoni del Lecce, ammonito contro il Bologna, che resterà a casa contro i friulani.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8212/files/allegati/8297/cu130.pdf

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8213/files/allegati/8298/cu131.pdf

