Serie A 2019-2020: Roma matematicamente 5°, Milan ai preliminari di Europa League

I giallorossi vincono a Torino e consolidano il quinto posto, al Milan non basta il poker di Genova con la Samp

Il campionato è ormai agli sgoccioli e i verdetti sono praticamente tutti pronti. Se le posizioni per la Champions League non sono mai stato in grande discussione, i posti per l’Europa League erano più aperti a cambiamenti. A contenderseli c’erano Roma, Milan e Napoli. Per i partenopei non c’erano grandi problemi data la vittoria in Coppa Italia con l’Inter, mentre per i giallorossi e i rossoneri era diventato l’obiettivo di campionato.

VERDETTI – Un obiettivo che è stato centrato dalla Roma. Per i giallorossi, però, rischiava di sfumare, ma le cinque vittorie di fila – e la sesta, ottenuta oggi contro il Torino per 2-3 -, hanno portato la squadra di Fonseca a conquistare i 67 punti necessari per ottenere il pass per i gironi dell’Europa League. Dall’altra parte della medaglia c’è però il Milan. Dalla ripresa del campionato, i rossoneri avevano inanellato una serie di risultati positivi che li aveva fatti sperare nel raggiungimento del quinto posto. Una posizione che però oggi è sfumata del tutto. Ad attendere ora il Milan ci saranno i preliminari. E a guidare i rossoneri che verrà sarà lo stesso Pioli, confermato dopo mesi e mesi di voci su Ralf Rangnick.

