Serie A 2019-2020, calendario: date, orari, anticipi e posticipi, diretta tv Sky-Dazn 36° e 37° giornata

È stato reso noto il calendario della trentaseiesima e trentasettesima giornata di Serie A, ovverosia rispettivamente il terzultimo e penultimo turno del massimo campionato di calcio. Si parte venerdì 24 luglio con un match tutto da gustare tra il rinvigorito Milan di Pioli e l’inarrestabile Atalanta di Gasperini. Nel programma della stessa giornata è presente anche una “classica” del nostro calcio come Roma-Fiorentina. Una settimana importante di campionato che andrà poi a concludersi con i tre posticipi in contemporanea del 29 luglio, posticipi che vedranno impegnate Juventus, Roma e Fiorentina. La penultima giornata prevede anche un anticipo di lusso tra Inter e Napoli (martedì 28 luglio), mentre in coda sarà tutta da seguire la sfida tra Udinese e Lecce che mette in palio punti importanti per la salvezza.

Andiamo ora a scoprire il calendario completo delle due giornate di Serie A in questione, comprensivo di orari, date e copertura televisiva delle varie partite.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Serie A: calendario completo e copertura televisiva della 36° e 37° giornata

36° giornata (24-26 luglio)

Milan-Atalanta (24/7, 21:45, trasmessa da Sky)

Brescia-Parma (25/7, 17:15, trasmessa da Sky)

Genoa-Inter (25/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Napoli-Sassuolo (25/7, 21:45, trasmessa da Dazn)

Bologna-Lecce (26/7, 17:15, trasmessa da Dazn)

Cagliari-Udinese (26/7, 19:30, trasmessa da Dazn)

Roma-Fiorentina (26/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Spal-Torino (26/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Verona-Lazio (26/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Juventus-Sampdoria (26/7, 21:45, trasmessa da Sky)

37° giornata (28-29 luglio)

Parma-Atalanta (28/7, 19:30, trasmessa da Dazn)

Inter-Napoli (28/7, 21:45, trasmessa da Sky)

Verona-Spal (29/7, 19:30, trasmessa da Dazn)

Lazio-Brescia (29/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Sampdoria-Milan (29/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Sassuolo-Genoa (29/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Udinese-Lecce, (29/7, 19:30, trasmessa da Sky)

Cagliari-Juventus (29/7, 21:45, trasmessa da Dazn)

Fiorentina-Bologna (29/7, 21:45, trasmessa da Sky)

Torino-Roma (29/7, 21:45, trasmessa da Sky).

