Serie A 2019-20, ufficiale: diretta tv, date, orari anticipi e posticipi della 38° giornta

Il campionato di Serie A 2019-20 sta per giungere al termine e nel weekend si disputerà la 38° e ultima giornata di un torneo che ha incoronato la Juventus campione per la nona volta di fila. La Lega ha diramato quelli che saranno gli orari e le date delle gare dell’ultimo turno. Un ultimo turno che prevede match molto interessanti come Atalanta-Inter, spareggio per il secondo posto in classifica, oltre a Juventus-Roma e Napoli-Lazio, da sempre due “classiche” del calcio italiano, con i biancocelesti anch’essi a caccia della seconda piazza in campionato.

Ci sarà da derimere poi la questione salvezza, con Lecce e Genoa ancora impegnate alla ricerca dell’ultima posizione utile, a meno che il verdetto non venga sancito già in questo penultimo turno a seguito di una sconfitta dei salentini. Andiamo a scoprire insieme quelli che saranno gli orari delle partite e dove queste saranno trasmesse, ricordando che gran parte della giornata verrà disputata in contemporanea per garantire equità a tutte le squadre ancora impegnate nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Serie A: calendario, orari e copertura televisiva ultima giornata

Brescia-Sampdoria, sabato 01/08, 18:00, Dazn

Atalanta-Inter, sabato 01/08, 20:45, Dazn

Juventus-Roma, sabato 01/08, 20:45, Sky

Milan-Cagliari, sabato 01/08, 20:45, Sky

Napoli-Lazio, sabato 01/08, 20:45, Sky

Spal-Fiorentina, domenica 02/08, 18:00, Sky

Bologna-Torino, domenica 02/08, 20:45, Sky

Genoa-Verona, domenica 02/08, 20:45, Dazn

Lecce-Parma, domenica 02/08, 20:45, Sky

Sassuolo-Udinese, domenica 02/08, 20:45, Sky.

