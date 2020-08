Serie A 2019-20: Dybala MVP! Ci sono Gomez, Immobile e Kulusevski. Out Cristiano Ronaldo

La Lega Calcio Serie A ha annunciato oggi i migliori giocatori del campionato appena concluso. Il premio di MVP della stagione è andato a Paulo Dybala, assoluto protagonista del nono successo consecutivo della Juventus con i suoi 11 gol e altrettanti assist in campionato. La “Joya” si riscatta così definitivamente da un periodo piuttosto complicato nel quale, insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, aveva contratto il Coronavirus.

Se Dybala è stato nominato miglior giocatore in assoluto della nostra Serie A, calcolo effettuato in base ai dati dedotti da Stas Perform, gli altri premi sono stati così distribuiti: miglior portiere è stato nominato Wojciech Szczesny, baluardo della Juventus campione d’Italia, mentre quello di miglior difensore è andato a Stefan De Vrij, perno della retroguardia dell’Inter. Palma di miglior attaccante per Ciro Immobile che, oltre al titolo di capocannoniere con 36 gol (eguagliato il record di Higuain), si è portato a casa anche la “Scarpa d’oro” quale attaccante più prolifico tra imaggiori campionati europei. Chiudono il cerchio Alejandro Gomez, votato “Miglior centrocampista” dopo l’ennesima splendida annata alla guida del “miracolo” Atalanta e Dejan Kulusevski, nominato MVP tra i giovani grazie ai 10 gol e 9 assist messi a referto.

Serie A 2019-20: Ronaldo e Luis Alberto i grandi assenti tra gli MVP

Destano invece perplessità le esclusioni a sorpresa di Cristiano Ronaldo e Luis Alberto: se il portoghese, per la sua fama e i suoi numeri, icecapocannoniere con 31 gol, è sempre tra i più attesi nell’Olimpo dei migliori, lo spagnolo ha trascinato la Lazio a suon di assist, 15, formando con Immobile un terminale offensivo tra i più pericolosi in circolazione. Ci si chiede se sia stato giusto escludere l’andaluso dalla lista dei migliori. I verdetti sono però inappellabili e vedono comunque premiato il capitano di un’Atalanta giunta in zona Champions anche quest’anno.

