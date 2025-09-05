Serie A: 189 giocatori convocati per le Nazionali nella sosta di settembre

Serie A - Stadiosport.it

Sono ben 189 i giocatori della Serie A chiamati dalle rispettive Nazionali per la pausa di settembre, un numero che testimonia la qualità e l’internazionalità del nostro campionato. Tra questi, alcuni sono stati costretti a ritirarsi per infortunio o scelta tecnica, come Gianluca Scamacca, mentre altri, pur convocati, non scenderanno in campo, tra cui Teun Koopmeiners della Juventus.

Per quanto riguarda l’Italia, sono 21 gli Azzurri selezionati da Gennaro Gattuso per gli impegni ufficiali:

Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta, ritirato) e Mattia Zaccagni (Lazio).

Ecco l’elenco completo, squadra per squadra, di tutti i convocati della Serie A:

Atalanta: Djimsiti (Albania), De Ketelaere (Belgio), Kossounou (Costa d’Avorio), Pasalic (Croazia), Sulemana (Ghana), Bellanova (Italia), Carnesecchi (Italia), Maldini (Italia), Scamacca (Italia, ritirato), Krstovic (Montenegro), Lookman (Nigeria), Zalewski (Polonia), Samardzic (Serbia), Hien (Svezia).

Bologna: Lucumi (Colombia), Moro (Croazia), Sulemana (Ghana), Fabbian (Italia), Orsolini (Italia), Heggem (Norvegia), Skorupski (Polonia), Vitik (Repubblica Ceca), Ferguson (Scozia), Freuler (Svizzera).

Cagliari: Luvumbo (Angola), Mina (Colombia), Idrissi (Italia U21), Palestra (Italia U21), Obert (Slovacchia), Kilicsoy (Turchia U21), Liteta (Zambia).

Como: Posch (Austria), Paz (Argentina), Baturina (Croazia), Smolcic (Croazia), Douvikas (Grecia), Vojvoda (Kosovo), Addai (Olanda U21), Morata (Spagna), Rodriguez (Spagna), Ramon (Spagna U21), Valle (Spagna U21).

Cremonese: Audero (Indonesia), Sanabria (Paraguay), Lordkipanidze (Georgia U21), Nava (Italia U21).

Fiorentina: Dzeko (Bosnia), Kospo (Bosnia), Pongracic (Croazia), Lamptey (Ghana), Gudmundsson (Islanda), Kean (Italia), Ndour (Italia U21), Sohm (Svizzera).

Genoa: Carboni (Argentina), Gronbaek (Danimarca), Norton-Cuffy (Inghilterra U21), Ellertsson (Islanda), Ekhator (Italia U21), Fini (Italia U21), Vasquez (Messico), Ostigard (Norvegia), Thorsby (Norvegia), Stanciu (Romania).

Hellas Verona: Kastanos (Cipro), Niasse (Senegal), Kurti (Albania U21), Vermesan (Romania U21).

Inter: Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia), Barella (Italia), Bastoni (Italia), Dimarco (Italia), Pio Esposito (Italia), Frattesi (Italia), De Vrij (Olanda), Dumfries (Olanda), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera), Calhanoglu (Turchia).

Juventus: Openda (Belgio), Jonathan David (Canada), Cambiaso (Italia), Gatti (Italia), Locatelli (Italia), Adzic (Montenegro), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Portogallo), Kostic (Serbia), Vlahovic (Serbia), Rouhi (Svezia U21), Yildiz (Turchia).

Lazio: Hysaj (Albania), Mandas (Grecia), Rovella (Italia), Zaccagni (Italia), Dele-Bashiru (Nigeria), Dia (Senegal).

Lecce: Berisha (Albania), Gaspar (Angola), Kovac (Bosnia U21), Penev (Bulgaria U19), Perez (Cile U20), Helgason (Islanda), Coulibaly (Mali), Gabriel (Portogallo U21), Stulic (Serbia), Banda (Zambia).

Milan: De Winter (Belgio), Saelemaekers (Belgio), Modric (Croazia), Estupinan (Ecuador), Maignan (Francia), Rabiot (Francia), Loftus-Cheek (Inghilterra), Bartesaghi (Italia U21), Gimenez (Messico), Pavlovic (Serbia), Pulisic (USA), Athekame (Svizzera U21).

Napoli: De Bruyne (Belgio), Anguissa (Camerun), Hojlund (Danimarca), Di Lorenzo (Italia), Meret (Italia), Marianucci (Italia U21), Politano (Italia), Rrahmani (Kosovo), Elmas (Macedonia del Nord), Lang (Olanda), Gilmour (Scozia), McTominay (Scozia), Lobotka (Slovacchia), Olivera (Uruguay).

Parma: Circati (Australia), Suzuki (Giappone), Plicco (Italia U19), Britschgi (Svizzera U20).

Pisa: Nzola (Angola), Mbambi (Belgio U18), Buffon (Repubblica Ceca U19), Marin (Romania), Aebischer (Svizzera), Denoon (Svizzera U21).

Roma: Wesley (Brasile), Ndicka (Costa d’Avorio), Kone (Francia), Tsimikas (Grecia), Ferguson (Irlanda), Mancini (Italia), Pisilli (Italia U21), El Aynaoui (Marocco), Ziolkowski (Polonia), Celik (Turchia), Dovbyk (Ucraina).

Sassuolo: Muharemovic (Bosnia), Kone (Canada), Fadera (Gambia), Cande (Guinea Bissau), Idzes (Indonesia), Lipani (Italia U21), Muric (Kosovo), Doig (Scozia).

Torino: Asllani (Albania), Maripan (Cile), Coco (Guinea Equatoriale), Gineitis (Lituania), Masina (Marocco), Perciun (Moldavia), Pedersen (Norvegia), Adams (Scozia), Ilic (Serbia), Ilkhan (Turchia U21), Israel (Uruguay).

Udinese: Bayo (Costa d’Avorio), Camara (Francia U18), Goglichidze (Georgia), Palma (Germania U17), Nunziante (Italia U20), Buksa (Polonia), Piotrowski (Polonia), Sava (Romania), Miller (Scozia), Lovric (Slovenia), Pejicic (Slovenia U19), Bravo (Spagna U21), Karlstrom (Svezia), Zemura (Zimbabwe).