Sentenza Juventus-Napoli: spunta una possibile data per recuperare il match non andato in scena lo scorso 4 ottobre: è il 17 marzo.

Juventus e Napoli aspettano ancora di conoscere la data del recupero della sfida di campionato non andata in scena lo scorso 4 ottobre. Come ricorderete, il match dell’Allianz Stadium non si disputò a causa dell’assenza, sul terreno di gioco, dei partenopei che al momento di partire per Torino furono fermati dall’ASL Napoli 1 che impose il divieto di viaggiare in seguito a positività al Coronavirus riscontrate nel gruppo squadra azzurro.

Ne venne fuori una bufera mediatica gigantesca che, alla fine, portò alla decisione del Giudice Sportivo di infliggere la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli che però fece ricorso e, grazie al Collegio di Garanzia del Coni, ottenne la cancellazione della precedente decisione e quindi la possibilità di giocare il match coi bianconeri non andato in scena ad ottobre.

Sentenza Juventus-Napoli: si può giocare il 17 marzo se i partenopei escono dall’Europa League.

Il nodo più difficile da sciogliere ora è quindi proprio questo: quando si può giocare Juventus-Napoli?

Inizialmente si era parlato di spostare le partite di Coppa Italia delle due squadre, ma tale ipotesi è stata scartata subito. Si era pensato di posticipare la Supercoppa Italiana, ma anche quest’idea è naufragata presto. In ultima analisi si era arrivati all’idea di invertire i campi in occasione della sfida del 13 febbraio, ma anche in questo caso non è accaduto nulla.

Trovare un giorno libero in cui le due squadre possano affrontarsi è davvero complicato; la Juventus è ancora in corsa in Champions League, così come il Napoli lo è in Europa League. Tuttavia se i bianconeri possono ancora sperare nel passaggio ai quarti di finale di Coppa Campioni, i partenopei, molto probabilmente, diranno addio a quella che una volta era denominata Coppa UEFA a causa del 2-0 subito in casa del Granada una settimana fa. Con una rosa davvero risicata, è infatti difficile immaginare come Insigne e compagni possano fare bene domani sera.

Pertanto, qualora i campani venissero eliminati dall’Europa League, si libererebbero alcuni giorni in cui poter disputare il match coi piemontesi. Uno di questi sarebbe mercoledì 17 marzo. Il Napoli non avrebbe più l’impegno dell’Europa League e la Juventus, comunque vada il match del 9 marzo col Porto, sarebbe libera per affrontare gli azzurri. Vedremo cosa verrà deciso nei prossimi giorni.

