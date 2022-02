Semifinale andata Coppa Italia dove vederli in diretta TV e Streaming: orari e formazioni 1-2/3/2022

Dove seguire in diretta TV e streaming la semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà l’1 ed il 2 marzo. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Canale 5 ed in streaming sull’app MediasetPlay.

Il mese di marzo si apre con le due semifinali di Coppa Italia. Manca un’ultima fase prima della finale dell’11 maggio. I due match prevedono il derby della Madonnina tra Inter e Milan e la sfida tra Juventus e Fiorentina. La stracittadina si giocherà il 1 marzo con il Milan che ha raggiunto il traguardo battendo la Lazio ai quarti con un sonoro 4-0.

Vittoria tonda anche per l’Inter che ha eliminato l’altra romana, la Roma, con un 2-0 a San Siro. Una sfida accesa anche quella tra i Viola e i bianconeri. Per la prima volta Dusan Vlahovic tornerà all’Artemio Franchi da avversario, dove sfiderà la sua ex squadra in una cornice di stadio che sarà sicuramente molto bollente. La squadra di Vincenzo Italiano, ai quarti, ha battuto l’Atalanta a Bergamo al fotofinish con un 3-2 firmato da Milenkovic.

Qualche difficoltà di troppo anche per la Juventus che faticato contro il Sassuolo riuscendo a vincere 2-1 solamente grazie ad un’autorete del difensore neroverde Tressoldi.

Il programma completo dei match:

Martedì 1 marzo

Milan-Inter ore 21:00

Mercoledì 2 marzo

Fiorentina-Juventus ore 21:00

Dove seguire le semifinale d’andata di Coppa Italia

Da quest’anno, la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset per i prossimi tre anni. Gli incontri saranno trasmessi in chiaro: i restanti saranno visibili su Canale 5. Gli ottavi potranno essere seguiti anche in streaming sul sito MediasetPlay o sull’app scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming

Partita : Milan-Inter

: Milan-Inter Data : 1 marzo

: 1 marzo Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Milan-Inter, le probabili formazioni

Il Milan si prepara al derby con il 4-2-3-1. Maignan in porta e la difesa con Calabria, Romagnoli assieme a Tomori e Theo Hernández. Per la mediana rossonera Tonali e Bennacer. Sulla trequarti dal primo minuto ci dovrebbero essere Messias al fianco di Diaz e Leao dietro l’unica punta Giroud.

3-5-2 per l’Inter. Handanovic a porta e davanti a lui il reparto difensivo con Skriniar, De Vrij e Dimarco. A centrocampo, l’Inter ritrova Brozovic che giocherà assieme a Barella, Darmian, Calhanoglu e Perisic. Per l’attacca ci sono Lautaro Martinez e Sanchez.

Milan: (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e Streaming

Partita : Fiorentina-Juventus

: Fiorentina-Juventus Data : 2 marzo

: 2 marzo Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

4-3-3 per la Fiorentina con Dragowski tra i pali e con i centrali Milenkovic e Igor mentre come terzini Odriozola e Biraghi. Sulla mediana Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Un attacco davvero in forma quello Viola con Gonzalez e Sottil a supporto della punta Piatek.

Stesso modulo anche per la Juventus. Szczesny a porta e la difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Pellegrini. Centrocampo a tre con Zakaria, Locatelli assieme a Rabiot. Per l’attacco Dybala e Morata con Vlahovic.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Pellegrini; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

