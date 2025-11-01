Scossa Milan, allarme per Allegri: il suo uomo chiave rischia di saltare una gara decisiva

A Milanello la tensione sta tornando a salire. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato con ambizione la nuova stagione, forte di una rosa competitiva e della libertà mentale garantita dall’assenza dalle coppe europee. Tutto sembrava procedere verso una corsa Scudetto finalmente concreta, ma ancora una volta il destino ha deciso di complicare la strada rossonera.

Gli infortuni sono tornati a bussare alla porta del Milan, e stavolta non con discrezione. Allegri ha già dovuto rinunciare a pedine fondamentali come Rafael Leao, fermo per un lungo stop al polpaccio, oltre ai nuovi arrivi Estupinan, Rabiot e Jashari. Assenze pesanti, che hanno obbligato il tecnico a sperimentare soluzioni d’emergenza pur di mantenere alto il livello competitivo.

E adesso c’è un nuovo caso che preoccupa tutto l’ambiente: Christian Pulisic. L’americano, tra i migliori dell’annata e protagonista già con quattro gol, è in fase di recupero da un problema al bicipite femorale. Potrebbe tornare a disposizione a breve, forse addirittura contro la Roma, ma questo non è ciò che tiene sveglia la dirigenza rossonera. Il vero pericolo arriva da fuori Italia.

Il PSG irrompe sul mercato: Pulisic obiettivo numero uno di Luis Enrique

A Parigi è scoppiata l’emergenza in attacco dopo l’infortunio di Desiré Doué, la stella francese reduce da una stagione divina coronata da una doppietta in finale di Champions League. Lo stop di lungo periodo ha acceso le sirene del mercato e il nome in cima alla lista non lascia indifferenti i rossoneri: Pulisic.

Luis Enrique, affascinato dalla tecnica, dalla mobilità e dalla capacità di incidere del numero undici milanista, avrebbe personalmente indicato l’ex Chelsea come rinforzo ideale per gennaio. Il PSG valuta alternative, osserva i talenti del proprio vivaio, ma più passano le ore più cresce la convinzione che per sostituire Doué serva un colpo vero. E quel colpo porta un nome preciso.

Per il Milan, la situazione è delicatissima. Pulisic è legato al club fino al 2027 e si trova bene, ma l’idea di una chiamata del PSG può scuotere qualsiasi giocatore. Soprattutto quando in ballo c’è un progetto che punta ogni anno alla Champions League.

Gennaio può cambiare tutto: Allegri e il Milan davanti a una decisione pesantissima

La società rossonera vuole resistere e blindare il suo trascinatore, ma gli scenari di mercato sanno essere feroci. Un’offerta monstre da Parigi potrebbe arrivare sul tavolo e diventare difficile da ignorare, anche per una squadra con obiettivi altissimi.

Accettare per finanziare nuovi colpi e ricostruire subito

Oppure resistere, trattenere il proprio leader tecnico e difendere il progetto senza cedimenti

Sono due strade totalmente diverse e nessuna delle due è semplice. Di certo, ciò che accadrà nelle prossime settimane può cambiare la stagione rossonera e forse anche gli equilibri del campionato.

Per Allegri, trattenere Pulisic significherebbe continuare a sognare lo Scudetto. Perderlo ora, invece, aprirebbe una ferita tecnica e psicologica enorme proprio mentre la squadra cerca continuità e maturità.

La domanda resta sul tavolo, pesante come un macigno e pronta a trovare risposta molto presto

Il Milan riuscirà davvero a respingere il PSG e proteggere il suo campione in un momento così cruciale? Tutto, ma davvero tutto, potrebbe decidersi a gennaio.

