Scherma, l’Italia del fioretto conquista quattro medaglie al Cairo, nella tappa di Coppa del Mondo

Scherma, l’Italia del fioretto brilla nelle prove individuali sulle pedane del Cairo, conquistando altre quattro medaglie in Coppa del Mondo: arrivano l’oro di Favaretto e l’argento di Batini, in una finale femminile tutta italiana. Argento per Tommaso Marini, a digiuno di medaglie da due tappe, battuto all’ultima stoccata dallo statunitense Massialas. Bronzo per Filippi, battuto proprio da Marini, in semifinale, 15-8.

Continua la grande stagione del fioretto italiano: nella tappa di Coppa del Mondo, disputata a Il Cairo, la spedizione azzurra ha raccolto quattro medaglie nelle prove individuali. Centra la prima vittoria in Coppa del Mondo Martina Favaretto: la veneta ha avuto la meglio, 15-7, contro l’esperta Martina Batini, al nono podio in Coppa del Mondo, e che in semifinale si era tolta la soddisfazione di eliminare la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer, battuta con il punteggio di 15-13.

Batini, Favaretto, Marini e Filippi festeggiano le medaglie conquistate. Foto dall’account Twitter della Federscherma (@Federscherma)

La giornata di Martina era iniziata dal terzo turno, dove la nativa di Camposampiero aveva battuto la romena Saveanu, 15-7. In seguito, due derby “Azzurri”, contro Erica Cipressa (15-14), e Alice Volpi (15-10), con la senese, sconfitta agli ottavi, che manca nuovamente l’accesso al tabellone delle prime otto dopo l’uscita prematura all’Inalpi di Torino.

Sono arrivate, dunque, la netta vittoria contro la turca Karamete ai quarti (15-4), e il successo contro la polacca Walczyk-Klimaszyk (bronzo per lei) in semifinale (15-8). Esce al primo turno Camilla Mancini, eliminata dall’atleta di Honk Hong Valerie Cheng al primo turno, dopo aver centrato il bronzo nella prova di Torino. Fuori Francesca Palumbo, eliminata dalla polacca Jelinska nel tabellone delle migliori 64, lì dove si fermano anche Serena Rossini, battuta dalla cinese Shi, e la giovane Anna Cristino, battuta dalla giapponese Tsuji 15-7.

Passando agli uomini, brillano le medaglie conquistate da Marini (argento) e Filippi (bronzo), che si sono fronteggiati in una semifinale dove il numero uno del fioretto mondiale ha prevalso per 15-8 prima di arrendersi all’americano Massialas in una finale decisa all’ultima stoccata (15-14).

Marini aveva battuto il francese Loisel, 15-11 ai trentaduesimi; è stata poi la volta del giapponese Eidiri, sconfitto 15-9, e del suo connazionale Matsuyama, battuto 15-6. Nulla da fare per Giorgio Avola, nel derby tutto italiano dei quarti di finale deciso con un perentorio 15-3.

Quarti di finale che hanno visto Filippi battere 15-4 l’americano Savin, giustiziere di Garozzo ai sedicesimi (15-12). Il nostro Filippo Macchi, argento a Torino, si è dovuto fermare al cospetto dell’egiziano Abouelkassem negli ottavi (15-13), mentre Alessio Foconi ha eliminato, nello stesso turno, il giovane Tommaso Martini (15-7), grande protagonista del circuito Under 20 lo scorso anno.

Grande soddisfazione per un’Italia che ha portato nove atleti nel tabellone dei migliori 32, con Guillaume Bianchi che si è dovuto arrendere al francese Enzo Lefort (15-12), e il giovane Alessio Di Tommaso che si è arreso a Macchi sempre nei sedicesimi (15-6).

Oggi le prove a squadre, dove gli azzurri hanno buone possibilità di agguantare due ori.