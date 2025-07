Scambio tra Juventus e Porto: Joao Mario arriva in bianconero, Alberto Costa verso il Dragão

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, Juventus e FC Porto hanno trovato un accordo per uno scambio che coinvolge i terzini destri Alberto Costa e Joao Mario, con un conguaglio economico a favore della Vecchia Signora.

I dettagli dell’accordo

Il trasferimento prevede che:

Joao Mario passi alla Juventus ,

passi alla , Alberto Costa faccia il percorso inverso, approdando al Porto ,

faccia il percorso inverso, approdando al , A favore dei bianconeri ci sarà un conguaglio economico fino a 6 milioni di euro.

Più nel dettaglio, il Porto pagherà 15 milioni di euro, ai quali si aggiungerà 1 milione in bonus, mentre Joao Mario viene valutato 10 milioni. Il risultato netto è un affare che porterà Joao Mario più 6 milioni complessivi nelle casse bianconere.

L’avventura lampo di Alberto Costa a Torino

Arrivato soltanto a gennaio 2025 dal Vitória Guimarães per 13,8 milioni di euro, Alberto Costa ha collezionato 14 presenze ufficiali con la maglia della Juventus, servendo 3 assist. Il suo impiego è stato limitato, ma sufficiente a catturare l’interesse di diversi club, tra cui lo Sporting CP, che però si è fatto superare dal Porto nella corsa al giocatore.

Joao Mario: esperienza e rendimento in crescita

Classe 1999, Joao Mario è un prodotto del vivaio del Porto e ha debuttato in prima squadra nel 2020. Nella stagione appena conclusa ha disputato 42 partite ufficiali, garantendo solidità difensiva e 7 assist. Il suo profilo sembra ben adattarsi alla nuova Juventus di Thiago Motta, alla ricerca di terzini capaci di contribuire anche in fase offensiva.

Considerazioni tecniche

Età ed esperienza : Joao Mario, a 25 anni, ha già una solida esperienza europea e una forte identità tattica.

: Joao Mario, a 25 anni, ha già una solida esperienza europea e una forte identità tattica. Valutazione economica : La Juventus riesce a monetizzare parzialmente un giocatore poco utilizzato, ottenendo in cambio un titolare pronto.

: La Juventus riesce a monetizzare parzialmente un giocatore poco utilizzato, ottenendo in cambio un titolare pronto. Strategia juventina: L’operazione si inserisce in una campagna acquisti mirata a costruire una rosa più equilibrata, valorizzando anche elementi in grado di portare qualità immediata.

Se tutto verrà definito nelle prossime ore, come riportato, si tratterebbe di uno scambio importante per entrambe le società, utile per esigenze tecniche e per bilanci.