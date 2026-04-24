Capello lancia l’Inter: “Favorita per la Coppa Italia”, ma la Lazio all’Olimpico resta un’insidia

L’ex commissario tecnico Fabio Capello ha indicato con decisione l’Inter come principale candidata alla vittoria della Coppa Italia, ma ha anche avvertito che la finale contro la Lazio non sarà affatto semplice, soprattutto per il contesto in cui si giocherà.

La sfida è in programma allo Stadio Olimpico, impianto che rappresenta un fattore non secondario, considerando il supporto del pubblico biancoceleste. Proprio questo elemento, secondo Capello, potrebbe riequilibrare almeno in parte il divario tecnico tra le due squadre.

Analizzando il momento dei nerazzurri, Capello ha sottolineato come la squadra abbia ritrovato la propria identità. Il ritorno ai massimi livelli di giocatori chiave come Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu è stato determinante per rilanciare le ambizioni stagionali.

Secondo l’ex allenatore di Milan e Juventus, l’Inter ha ritrovato compattezza, qualità e continuità, elementi che la rendono la squadra più completa in questa fase della stagione.

Il percorso recente in Coppa ha confermato questa crescita, con prestazioni solide e una gestione delle partite sempre più matura.

Sul fronte Lazio, Capello ha mantenuto un approccio più prudente. La squadra guidata da Maurizio Sarri viene considerata inferiore in termini di rosa e qualità complessiva, ma non per questo da sottovalutare.

Due fattori, secondo Capello, potrebbero fare la differenza:

La capacità difensiva costruita da Sarri, che ha dimostrato di saper organizzare la squadra anche contro avversari superiori

Il supporto del pubblico dell’Olimpico, che può trasformarsi in un vero vantaggio emotivo

Tuttavia, una finale richiede qualcosa in più rispetto a una semplice fase difensiva. Serviranno coraggio e capacità di colpire nei momenti chiave.

Un aspetto evidenziato da Capello riguarda la gestione mentale dell’Inter. Con lo Scudetto ormai indirizzato, la squadra può concentrarsi sulla finale, ma esiste un possibile rischio legato alle distrazioni.

L’avvicinarsi di un grande evento internazionale potrebbe influenzare alcuni giocatori, riducendo la concentrazione nei momenti decisivi. Questo tipo di fattore, spesso sottovalutato, può incidere in partite secche come una finale.

La posizione di Capello è chiara: l’Inter parte favorita e ha tutte le carte in regola per alzare il trofeo. La differenza tecnica e la qualità della rosa restano elementi decisivi.

Allo stesso tempo, però, la condizione è fondamentale. Eventuali assenze pesanti potrebbero ridurre il gap e rendere la partita molto più equilibrata.

La finale si preannuncia quindi aperta, con una favorita definita ma con variabili che potrebbero cambiare l’andamento della gara.