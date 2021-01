Calciomercato Genoa: clamoroso colpo Strootman! Scamacca può andare alla Juventus

Scamacca Juventus. Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo, potrebbe finire alla Juventus. Un colpo importante per la società bianconera che non vuole farsi sfuggire un futuro talento come il centravanti rossoblù. Intanto il Genoa mette in scena un colpo davvero importante: Kevin Strootman ritornerà in Italia, questa volta con la maglia del Grifone.

Continuano i lavori in casa Juventus per la sessione invernale di calciomercato. Presente ma anche futuro sono le due parole d’ordine nella società bianconera che vorrà investire per creare una rosa ancora più competitiva. La vittoria a San Siro contro la capolista Milan ha riacceso qualche speranza che prima si era affievolita. Così la Juve è proiettata di nuovo nella lotta scudetto.

Non piace solo Eldor Shomurodov del Genoa, che però non sarebbe in uscita a gennaio, c’è anche un altro talento della squadra ligure che si segue con interesse. Si tratterebbe del centravanti Gianluca Scamacca che ha davvero sorpreso in questo inizio di campionato. L’attaccante in prestito dal Sassuolo fa gola a molte squadre ma la Juventus sembrerebbe aver già avviato i primi contatti per lui.

Scamacca Juventus, il Genoa corre ai ripari con Strootman

L’asse Juve-Genoa è sempre più caldo. La trattativa per Nicolò Rovella, centrocampista del Grifone, sarebbe in dirittura d’arrivo. Il classe 2001 è vicinissimo a vestire la maglia bianconera. Fabio Paratici potrebbe sfruttare quest’occasione per chiudere anche Scamacca. Per lui, la Juventus starebbe studiando la formula migliore da proporre alla squadra di Enrico Preziosi.

Il giocatore, ex Ascoli, ha realizzato 2 reti in 12 presenze con la maglia rossoblù, 13 se si contano anche i gol in Coppa Italia. Ironia della sorte, domani ci sarà proprio Juventus-Sassuolo allo Stadium. Forse sarà l’occasione giusta per poter parlare del giocatore classe 99 con la società neroverde. Il Genoa, tra l’altro, potrebbe chiedere, in cambio, una contropartita tecnica o anche un indennizzo.

Il Vecchio Balordo, però, non sta di certo a guardare. Molti dei suoi pezzi da 90 andranno via ma il Grifone corre comunque ai ripari. Il Genoa avrebbe concluso un colpo davvero importante: Kevin Strootman. L’olandese approderà in Italia, questa volta con la maglia rossoblù. Il giocatore arriverà dal Marsiglia con la formula del prestito secco e ritornerà in Serie A dopo l’esperienza indimenticabile con la Roma.

In attesa dell’arrivo dell’ex giallorosso, si attendono notizie anche per Sokratis. Il difensore greco potrebbe ritornare proprio nella squadra che lo ha consacrato. Il Genoa gli ha proposto la fascia di capitano ed un contratto di tre anni.

Su di lui però ci sono anche i turchi del Fenerbahce e quindi il DS Francesco Marroccu dovrà pareggiare, o se serve anche superare, l’offerta della squadra di Istanbul per accaparrarsi il giocatore dell’Arsenal.

