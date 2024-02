Sassuolo, esonerato Alessio Dionisi: promosso il tecnico della Primavera

La sconfitta interna per 3-2 nello scontro salvezza contro l’Empoli è costata la panchina ad Alessio Dionisi. Il Sassuolo ha deciso di cambiare guida tecnica, un fatto insolito da queste parti. In 11 anni consecutivi di Serie A, la società emiliana nel 2017 sollevò dall’incarico Bucchi, per chiamare Iachini.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale: l’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.

Sassuolo, squadra affidata a Emiliano Bigica

Vista la situazione in classifica, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi. Il tecnico toscano lascia la squadra in piena lotta retrocessione al quartultimo posto in Serie A con 20 punti, insieme al Cagliari e il Verona. Dopo la vittoria di inizio anno per 1-0 contro la Fiorentina, i neroverdi hanno totalizzato solo un punto contro il Torino e ben 5 sconfitte. L’ultima delle quali è stata fatale per le sorti del tecnico toscano, contro la sua ex squadra. Infatti dopo la promozione in Serie A con l’Empoli era arrivato in Emilia nell’estate del 2021. Lascia dopo 107 panchine con uno score di 32 vittorie, 26 pareggi e 49 sconfitte.

Il Sassuolo ha deciso di promuovere dalla Primavera, il promettente Emiliano Bigica, che si è messo subito al lavoro per preparare la sfida di mercoledì 28 febbraio, recupero, contro il Napoli.

Bigica è la nuova scommessa del Sassuolo per cercare di ottenere una salvezza ampiamente alla portata. Da giocatore lo ricordiamo capitano a 20 anni con il suo Bari, per poi indossare maglie prestigiose come Fiorentina e Napoli. Da tecnico nessuna esperienza in Serie A, ma è considerato un maestro dei giovani, dove ha ottenuto soddisfazioni e successi. All’ età di 50 anni la grande chiamata al piano superiore, per evitare però di scendere in Serie B.