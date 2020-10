Sassuolo-Torino Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 23-10-2020

Sassuolo-Torino, anticipo della 5° giornata di Serie A in programma venerdì 23 ottobre 2020 alle 20.45, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. La partita, inoltre, sarà trasmessa sul canale 209 di Sky. Gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio, infatti, hanno la possibilità di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Bisogna però aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri. Gli uomini di De Zerbi, dopo la clamorosa rimonta effettuata nel derby emiliano contro il Bologna (da 3-1 a 3-4), hanno nel mirino la quarta vittoria consecutiva che li porterebbe temporaneamente al primo posto in classifica; il Torino di Giampaolo deve leccarsi le ferite per la sconfitta interna con il Cagliari di domenica scorsa, nonostante la doppietta dell’inesauribile capitano Belotti.

Venerdì 23 ottobre 2020 andrà in scena al Mapei Stadium Sassuolo–Torino, anticipo della 5° giornata di Seria A 2020-2021.

La banda neroverde di mister De Zerbi è un’autentica macchina da gol. 13 reti realizzate e 6 subite; un pareggio all’esordio in casa con il Cagliari e poi 3 vittorie consecutive (con Spezia, Crotone e Bologna) segnando 4 reti a partita.

Ormai gli elogi per il gioco e per i meccanismi quasi perfetti della creatura emiliana si sprecano. Chiamato alla stagione della consacrazione e del possibile ritorno in Europa, il Sassuolo ha iniziato con buoni propositi la nuova stagione ed è voglioso di continuare su questa strada.

Prossimo avversario il Torino di mister Giampaolo.

Il Toro è ancora un cantiere aperto ma la fiducia del suo allenatore rimane intatta.

Tre sconfitte consecutive sono un bel boccone amaro da mandar giù (ricordiamo Genoa–Torino è stata rinviata) ed è per questo che serve una immediata scossa in casa granata.

Servono punti e migliorie nell’impianto di gioco. L’unica nota positiva in questo inizio difficile è rappresentata dalla straordinaria leadership e qualità di capitan Belotti, autore di tutte e 4 le reti messe a segno dal Torino (2 doppiette con Atalanta e Cagliari).

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo-Torino

In casa Sassuolo da valutare le condizioni di Defrel e Magnanelli; Boga potrebbe entrare in campo per uno spezzone di gara. Consigli tra i pali; in difesa out Toljan e Rogerio.

I terzini titolari saranno Muldur a destra e il greco Kyriakopoulos a sinistra, con Chiriches e Ferrari confermati al centro della difesa.

In mediana al fianco del confermatissimo Locatelli ballottaggio Bourabia–Obiang. Sulla trequarti potrebbe trovar posto il piccolo francese Maxime Lopez, che ha ben figurato nell’abbondante mezz’ora concessagli da De Zerbi durante Bologna–Sassuolo, ma resta viva la candidatura di Traorè.

In avanti insostituibili Berardi, Djuricic e Caputo.

Giampaolo disporrà i suoi secondo il consueto 4-3-1-2. Davanti a Sirigu N’koulou agirà al fianco di uno tra Bremer (in vantaggio) e Lyanco (pesano le sue disattenzioni nell’ultima gara), mentre ai lati confermati il kosovaro Vojvoda a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra.

Ai box Izzo. A centrocampo avanti con Rincon regista e Linetty mezzala sinistra. Meitè potrebbe vedersi soffiare il posto dal bosniaco Amer Gojac (uno degli ultimi acquisti in casa Toro, proveniente dalla Dinamo Zagabria).

Da valutare Zaza, il tandem offensivo Belotti–Bonazzoli sarà accompagnato da un trequartista (in entrambi i casi adattato), Verdi o Lukic.

Probabili formazioni Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, R.Rodriguez; Gojak (Meitè), Rincon, Linetty; Verdi (Lukic); Belotti, Bonazzoli. All. Giampaolo.

Come vedere Sassuolo-Torino in Diretta TV e Streaming

I clienti Sky potranno seguire Sassuolo-Torino in diretta streaming attraverso Sky Go, collegandosi con i loro pc e notebook al sito ufficiale, oppure scaricando l’applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Per tutti c’è inoltre la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Torino

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo–Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport. La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Torino

Dalla stagione 2013-2014 in Serie A sono in tutto 14 i precedenti tra le due squadre. Tre le vittorie del Sassuolo, cinque i pareggi e sei vittorie del Torino.

In sette gare disputate tra le mura amiche, il Sassuolo ha ottenuto solo una vittoria (18 gennaio 2020, Sassuolo–Torino 2-1, reti di Boga, Berardi, autogol Locatelli), cinque pareggi e una sconfitta (19 gennaio 2014, Sassuolo–Torino 0-2, reti di Ciro Immobile e Matteo Brighi).

