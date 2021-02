Sassuolo-Spezia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 6-2-2021

Due delle squadre più divertenti ed esuberanti del nostro campionato si sfidano nell’anticipo del Sabato delle 15:00. Il Sassuolo ospita uno Spezia affamato di risultati, ma i neroverdi vogliono ancora sognare l’Europa.

Sassuolo-Spezia Giornata 21 di Serie A. Mapei Stadium, Sabato 6 Febbraio 2021 ore 15:00

Se dovessimo stilare una classifica degli allenatori più sorprendenti per la tattica e per la qualità di gioco impressa ai propri ragazzi, una menzione di merito andrebbe, sicuramente a Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano.

I due allenatori, provenienti dalla scuola di Coverciano, sono il prototipo perfetto di gioco sfrontato e offensivo, che non guarda in faccia il nome o la caratura dell’avversario, perché consci dei mezzi che la rosa ha a disposizione.

Il Sassuolo, soprattutto quest’anno, sta dimostrando di meritare un piazzamento tra le Top 10 d’Italia grazie al proprio gioco e alle giocate di un grande assente nella partita di Sabato, ore 15:00, ovvero Domenico Berardi.

Ecco perchè la qualità offensiva potrebbe arrivare dal giovane Traorè che pian piano sta prendendo un posto da titolare nelle gerarchie di De Zerbi.

Lo Spezia, considerando anche il livello qualitativo della rosa, sta facendo un campionato di tutto rispetto. I tre punti servono come il pane, ma nella valutazione finale non si può non elogiare il lavoro di Italiano.

Le giocate dello Spezia passeranno tra i piedi di Farias. L’esterno bianconero, quando è in giornata, può fare davvero male.

Chi si affermerà come sorpresa del campionato?

Dove vedere Sassuolo-Spezia Diretta TV-Streaming

Sarà possibile vedere il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra il Sassuolo e lo Spezia, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di sabato 6 febbraio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime dai campi di Sassuolo-Spezia

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi prepara il match affidandosi ai suoi uomini migliori. Caputo sarà l’unica punta, con la speranza di riuscire a tornare prolifico come la scorsa stagione; dietro di lui tanta qualità con il giovane Traore, Djuricic e Boga, anche lui alla ricerca della miglior forma.

La mancanza di Berardi può pesare, ma la qualità offensiva è tanta e De Zerbi può fare affidamento anche sul suo “metronomo” Locatelli.

Lo Spezia anche deve far conto della defezione di Nzola, riproponendo Galabinov davanti. Italiano ridisegna il centrocampo, leggermente rimaneggiato dalle assenze, e si affida a Estevez, Maggiore e Agoumè.

In difesa ci saranno Luca Vignali e Ardian Ismajli.

Probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Boga; Caputo

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Bastoni; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Spezia

Lo Spezia è la squadra che ha avuto più rossi in questo campionato (3)

Un solo precedente in Serie A, quello dell’andata, in cui il Sassuolo ha trionfato per 4-1 in casa dello Spezia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS