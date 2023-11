Video Gol e Highlights di Sassuolo – Salernitana 2-2 , 12° giornata Serie A 2023/24:Ikwuemesi e Dia illudono gli ospiti, Thorstvedt pareggia con una doppietta!

Un match molto accesso fin dalle prime battute. Dopo cinque minuti vanno avanti gli ospiti con una bella azione di contropiede. Sempre sul medesimo canovaccio, appena dopo il quarto d’ora di gioca, raddoppia la formazione di Inzaghi! Sempre indirizzarsi sui binari giusti per i campani, ma Thorstvedt con una doppietta riaggiusta la situazione per gli emiliani. La squadra di Dionisi avrebbe potuto anche vincere il match ma l’imprecisione dei suoi ragazzi è stata fatale!

Un punto per parte che scontenta di più gli ospiti, i quali rimangono bloccati al fondo della classifica con 5 punti. Padroni di casa che si issano a 12 nella zona mediana della classifica.

Sintesi di Sassuolo – Salernitana 2-2 :

Match che inizia con molta intensità tra le due formazioni e parecchi falli.

VANTAGGIO DELLA SALERNITANA! Poi al quinto minuto la partita si sblocca, grazie ad un contropiede orchestrato da Ikwuemesi, il quale riparte in contropiede e spiazza Consigli sul secondo palo!

Quattro minuti più tardi si fanno vivi i padroni di casa! Questa volta è l’ex Milan Castillejo a provare una conclusione al volo dopo un controllo di petto. Ma Ochoa blocca il suo tentativo con un grande intervento!

RADDOPPIO SALERNITANA! Grande rete di Dia, il quale tira verso l’incrocio sopra la traversa lasciando di sasso Consigli!

Verso la mezz’ora si fanno vedere nuovamente i neroverdi con una conclusione di Berardi pericolosa, di controbalzo con il mancino potente. La palla termina fuori di poco!

RETE DEL SASSULO! Accorciano le distanze i neroverdi con una rete siglata da Thorstvedt, il quale colpisce su bella sponda di Defrel!

Un minuto dopo è il palo a dire di no ad una conclusione di Pinamonti! Una bella conclusione a giro dell’attaccante neroverde!

A due minuti dal termine ottima conclusione di Boloca con palla che termina a lato di pochissimo!

Nel primo minuto di recupero azione per gli ospiti, con Ikwuemesi che protegge la sfera, osserva l’arrivo dei compagni e serve Tchaouna in corsa, la cui conclusione termina fuori di poco!

Secondo tempo che vede i padroni di casa premere per arrivare al pareggio. Al secondo minuto palla pericolosa servita da Castillejo sulla quale Pinamonti non arriva in spaccata di poco!

PAREGGIO DEL SASSUOLO! Una doppietta di Thorstvedt. Il calciatore norvegese riesce a spiazzare il velo di Pinamonti e ad infilare in rete!

Verso il quarto d’ora Berardi prova a staccare in anticipo su Bradaric ma non trova lo specchio della porta!

A dieci minuti dal termine un colpo di testa di Ferrari sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova Ochoa pronto a rispondere!

Tre minuti più tardi ancora il portiere messicano che si rende protagonista per due volte! Prima su un tiro di Volpato, dopo su una conclusione di Laurentié!

Negli ultimi cinque minuti la partita si accende! Prima una conclusione di Dia per gli ospiti, poi doppio tiro dei neroverdi. Prima con Mulattieri che prende il palo, poi con Berardi, con un tiro ad un metro dalla porta! Ochoa è abilissimo in entrambe le occasioni e le sventa!

Finisce con uno spettacolare 2-2!

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Salernitana 2–2 :

Tabellino di Sassuolo-Salernitana 2–2 :

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (72′ st Laurentié), Castillejo (72′ st Volpato); Pinamonti (81’st Mulattieri). All. Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (46′ st Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen (60′ st Legowski), Maggiore (83′ st Martegani); Tchaouna (55′ st Candreva), Dia; Ikwuemesi (56’st Simy). All. F. Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Marcatori: 5′ pt Ikwuemesi (Sal), 17′ pt Dia (Sal), 36′ st Thorstvedt (Sas), 53′ st Thorstvedt (Sas)

Assist: 5′ pt Mazzocchi (Sal), 17′ pt Tchaouna (Sal) 36′ pt Defrel (Sas), 53′ st Vina (Sas)

Ammoniti: Ikwuemesi (Sal), Toljan (Sas), Thorstvedt (Sas)

Espulsioni: