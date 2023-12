Sassuolo-Roma 1-2, Mourinho in conferenza parla in portoghese: “Soddisfatto del match e di Mercenaro”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo.

La Roma vince in rimonta contro il Sassuolo e si porta al quarto posto in campionato, a pari punti con il Napoli di Mazzarri.

I giallorossi, con grande voglia, cuore e un pizzico di fortuna, sono riusciti a rimontare lo svantaggio maturato al Mapei Stadium nel primo tempo, grazie alle reti di Dybala, su rigore, e di Kristensen, con decisiva deviazione di Ruan.

Continua, intanto, lo show di Josè Mourinho che dopo il deferimento ricevuto per le dichiarazioni sull’arbitro Marcenaro ha deciso di condurre tutte le interviste e la conferenza stampa in portoghese.

Lo Special One è partito dall’analisi del match e dell’arbitro: “Sono felice della prestazione della squadra, è stato un grande match, ben giocato anche quando eravamo in svantaggio. Contento anche della reazione dei ragazzi dopo il gol subito. Marcenaro? La sua partita è stata buona, in altri match avevo visto delle lacune, oggi invece è stato bravo”.

Sull’atteggiamento: “La squadra ha mostrato lo spirito giusto per tutta la partita. Abbiamo davvero dominato e con l’ingresso di Azmoun e Kristensen la squadra si è proiettata in fase offensiva”.

Sul quarto posto e la zona Champions: “Vedremo, abbiamo fatto il nostro e l’allegria è solo per la vittoria”.

Sulla scelta di non far giocare Pellegrini dal primo minuto: “Lorenzo è un giocatore fondamentale per noi, ne facciamo a meno solo quando è infortunato. Ho ritenuto che la sua condizione non fosse sufficiente per farlo giocare da titolare e fortunatamente abbiamo Bove che è un giocatore importante, poi ho preferito mettere Azmoun in una posizione ibrida. Serdar ha una classe straordinaria, peccato non averlo allenato prima”.