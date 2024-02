Video Highlights Sassuolo-Napoli 1-6 : Sintesi 28-2-2024

Video Gol e Highlights Sassuolo-Napoli 1-6 , recupero 21° giornata di Serie A: tripletta di Osimhen, doppietta di Kvaratskhelia e Rahamni ribaltano l’iniziale vantaggio neroverde con Racic!

Un ottimo risultato per i partenopei che permette loro di rimanere vicini alla zona Champions. Ora se la vedranno con la Juventus, dopo che hanno ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia in forma eccellente!

Neroverdi che, invece, sono in caduta libera. La società temiamo prenda dei provvedimenti per cercare di dare la scossa al gruppo! Domenica è in programma un match delicato per la salvezza in casa del Verona!

Sassuolo-Napoli, 21° giornata Serie A

Sintesi di Sassuolo-Napoli 1-6 :

Match che vede gli ospiti partire forte. La prima occasione creata è con Lobokta, ma la sua conclusione termina lontano dai pali!

La prima grande occasione, però, arriva vicino al quarto d’ora di gioco! L’ex di turno Traorè prova una conclusione al volo dal limite dell’area, dopo un cross di Di Lorenzo respinto dalla difesa neroverde. La sua conclusione sfiora il palo!

Un minuto più tardi Ferrari effettua un intervento che salva la propria porta prima della conclusione a botta sicura di Osimhen! L’azione era partita da Kvaratskhelia che aveva servito Mario Rui.

VANTAGGIO DEL SASSUOLO! Cross di Pedersen dalla destra, pallone che termina nelle vicinanze di Pinamonti che prova una sforbiciata, ma viene anticipato da Traorè. Qundi la sfera termina nella zona di Racic, il quale conclude di prima nell’angolino basso!

Verso la mezz’ora ci prova Osimhen, il quale servito in profondità vince il duello con Ruan e lascia partire un diagonale potente con palla di poco fuori!

PAREGGIO DEL NAPOLI! Di Lorenzo verticalizza per Anguissa, il quale serve con il tacco Rahmani a due passi da Consigli e non sbaglia!

RADDOPPIO DEL NAPOLI! Di Lorenzo lancia in profondità Politano, il quale appoggia in mezzo per Osimhen che no sbaglia!

Cinque minuti più tardi Kvaratskhelia prova a sorprendere Consigli da lontano, ma la palla termina fuori!

TRIS DEL NAPOLI! Politano imbuca per Osimhen che con un tocco sotto batte Consigli!

Prima della chiusura della prima frazione Kvaratskhelia prova a sorprendere Consigli, ma il portiere riesce a respingere con i piedi!

RIpresa che riprende con ancora gli azzurri aad attaccare!

POKER DEL NAPOLI! Ruan commette un errore, pallone che viene recuperato da Kvaratskhelia, il quale serve Osimhen che realizza la sua tripletta personale!

POKERISSIMO DEGLI AZZURRI! Ripartenza veloce del Napoli con Kvaratskhelia che punta Henrique al vertice dell’area, rientra e batte Consigli con un destro a giro!

Alla mezz’ora ancora un indemoniato Kvaratskhelia che prova a concludere a botta sicura con deviazione decisiva di Ruan che terminare il pallone sopra la traversa!

SESTA RETE DEI PARTENOPEI! Ancora Kvaratskhelia, per la sua doppietta personale! Sugli sviluppi del corner conclude verso la porta, trova la deviazione di Volpato, ma insacca nel successivo tap-in!

A dieci minuti dal termine ci prova anche Simeone ad unirsi alla festa del gol, ma il suo diagonale dal limite è respinto da Consigli!

Termina la sfida con il punteggio tennistico in favore dei partenopei!

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Napoli 1-6 :

Tabellino di Sassuolo-Napoli 1-6 :

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi (77′ st Kumbulla), Ferrari, Doig (57′ st Missori); Racic (56′ st Volpato), Matheus Henrique; Bajrami (77′ st Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (87′ st Justin Kumi). Allenatore: Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (62′ st Natan), Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (80′ st Dendoncker), Traorè (76′ st Zielinski); Politano (62′ st Raspadori), Osimhen (76′ st Simeone), Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

Arbitro : Daniele Chiffi (Padova)

Ammoniti: