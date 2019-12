Sassuolo-Napoli, conferenza stampa pre-partita Gattuso: “C’è paura di non vincere, bisogna ragionare partita dopo partita”

Un Rino Gattuso molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico diversi gli argomenti d’analisi: dalla difficile situazione in classifica e gli scarsi risultati dell’ultimo periodo, passando per le possibili novità di formazione.

“Non vinciamo in campionato da più di due mesi. Questo fattore ha fatto sì che nei ragazzi subentrasse una paura di fare risultato non indifferente. Quello che gli chiedo è di concentrarsi partita dopo partita, senza pensare a nulla, solo così potremmo risalire una situazione di classifica per noi non buona. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, da parte loro ho trovato grande disponibilità, sono sicuro che nel breve sapremo imporre la nostra filosofia”. Prosegue poi il tecnico: “Prestazioni come quelle con Salisburgo e Liverpool devono essere il motore di spinta per rialzare la china. Voglio che i ragazzi tornino a divertirsi quando giocano“. Sugli avversari: “Domani affronteremo un Sassuolo molto forte e ben allenato. Dovremo essere bravi a non perdere gli equilibri. L’ultima nostra vittoria sul campo del Sassuolo risale al 2014, la storia non ci aiuta molto, ma questa è fatta anche per essere cambiata”.

(Gennaro Gattuso, 41 anni, allenatore Napoli. Immagine di flickr.com)

Come giocherà il suo Napoli: "Il 4-3-3, sarà la base da cui partiremo. La nostra idea è quella di palleggiare dal basso, creando superiorità numerica più avanti. Il tutto senza mai perdere d'intensità". Sullo sfortunato sorteggio con il Barcellona: "Il nostro obbiettivo sarà quello di riaccendere il San Paolo. Solo così potremo riuscire nell'impresa di battere una squadra incredibile, composta da così tanti campioni".

