Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay trascina gli azzurri all’esordio in Serie A

Sassuolo-Napoli - Stadiosport.it

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 2-0 nel debutto della stagione di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo, con Scott McTominay ancora una volta protagonista assoluto.

Sassuolo 0-2 Napoli – Le pagelle

Sassuolo: Turati 5.5; Walukiewicz 5, Romagna 5, Muharemovic 5.5, Doig 6 (80′ Candé S.V.); Lipani 6 (72′ Fadera 6), Koné 4, Boloca 5.5; Berardi 6 (90′ Pierini S.V.), Pinamonti 5 (90′ Moro S.V.), Laurienté 5 (80′ Ghion S.V.).

Allenatore: Grosso 6

Migliore in campo Sassuolo: Berardi – Quanto è mancato! Il Napoli non gli ha concesso molte occasioni, ma ogni tocco è stato intelligente e utile. Ha aiutato spesso anche in fase difensiva. Prima della partita è stato premiato per le sue 400 presenze con il Sassuolo. Non sarebbe sorprendente rivederlo presto in Nazionale, soprattutto con Rino Gattuso presente sugli spalti oggi.

Peggiore in campo Sassuolo: Koné 4 – Espulso per doppia ammonizione a seguito di un fallo imprudente a centrocampo. Ha provato a sostenere di aver toccato il pallone, ma non era così.

Allenatore Sassuolo – Grosso 6: La sua squadra non aveva nulla da perdere e, tutto sommato, non ha concesso troppo. Serve però maggiore lucidità nell’ultimo terzo di campo. Il Sassuolo sembra avere abbastanza qualità per salvarsi.

Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5, Olivera 6.5 (89′ Spinazzola S.V.); Lobotka 7 (81′ Gilmour S.V.); Politano 7.5 (75′ David Neres 6), Anguissa 7, De Bruyne 7, McTominay 8 (89′ Vergara S.V.); Lucca 5.5 (81′ Lang S.V.).

Allenatore: Conte 7

Migliore in campo Napoli: McTominay 8 – I riflettori erano tutti su De Bruyne prima della partita, ma è stato ancora lui a rubare la scena. L’MVP della scorsa stagione ha segnato il primo gol del campionato con un colpo di testa imperioso. Che giochi da mezzala o da esterno sinistro come oggi, lascia sempre il segno. Ha anche colpito una traversa nel primo tempo. Continua a migliorare partita dopo partita.

Peggiore in campo Napoli: Lucca 5.5 – Non del tutto convincente, soprattutto quando chiamato a giocare spalle alla porta. Ha lottato su ogni pallone ma è lontano dalla sua miglior forma.

Allenatore Napoli – Conte 7: Prestazione molto solida. Il suo Napoli ha creato gioco principalmente sulla destra, cercando cross per Lucca, McTominay e Anguissa. I terzini si sono accentrati, mentre Lobotka si abbassava tra i centrali per avviare l’azione. De Bruyne è apparso leggermente lento, ma ha toccato palloni in ogni zona del campo. Gli azzurri partono con il piede giusto e mostrano margini di crescita enormi.