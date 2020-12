Sassuolo-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, I rossoneri espugnano il “Mapei”

Il Milan nonostante le assenze espugna il “Mapei”. Gol subito di Leao (record di gol più veloce della A), raddoppio di Saelemaekers su assist di Theo Hernandez. Nel finale di Berardi su punizione accorcia le distanze, ma non basta, il Milan guadagna 3 punti preziosi nella lotta Champions League.

Top 3 Milan:

Saelemaekers 7,5 Decisamente il migliore in campo per il Milan. Fa la differenza in fase offensiva e anche dietro si fa sentire. Importante il gol che chiude il match sul momentaneo 0-2.

Leao 7 Gioca veramente una grande partita e parte con il botto, in meno di 7 secondi realizza il gol più veloce della storia della Serie A.

Romagnoli 7 Partita attentissima per il capitano rossonero, legge benissimo tutte le situazioni e non sbaglia una mossa.

Flop Milan:

Diaz 5,5 Non fa una partita malvagia, ma dimostra poca cattiveria negli ultimi metri.

Hauge 5,5 Sfiora il gol e poi sbaglia sulla punizione di Berardi staccandosi dalla barriera.

Sassuolo-Milan 1-2

Top Sassuolo:

Berardi 6,5 Il migliore in campo per i neroverdi, non solo la punizione del 1-2, ma anche uno dei pochi che sembra metterci davvero cattiveria agonistica e determinazione.

Traorè 6 Dimostra tutte le sue qualità e la sua velocità, quando avanza dimostra tutto il suo repertorio, diventando una spina nel fianco per il Milan.

Flop 3 Sassuolo:

Toljan 4,5 Il peggiore in campo, viene letteralmente fatto impazzire da Theo Hernandez. Soffre moltissimo gli attacchi del Milan dalle sue parti.

Rogerio 4,5 Altro che soffre da matti e viene sostituito subito alla ripresa del secondo tempo.

Djuricic 5 Prova qualche giocata interessante, ma oggi non è in giornata e sbaglia sempre l’ultimo passaggio.

Il Milan nonostante tutto guadagna altri 3 punti per la zona Champions, Sassuolo un pò sottotono che manca di cattiveria in vari momenti della partita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

