Sassuolo-Milan, Diretta TV, Streaming e Probabili formazioni (20-12-2020)

Test della verità per entrambe le squadre che vogliono provare ad approdare in Champions League. Il Milan per qualche tempo dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic, mentre il Sassuolo non potrà contare sullo squalificato Locatelli.

Il Sassuolo sogna in grande e vuole approfittare del match casalingo per ridurre le distanze dai rossoneri e per sognare la zona Champions i punti passano anche per gli scontri diretti.

Il Milan viene da due pareggi che hanno rallentato la corsa dei rossoneri, vietato non fallire per non dilapidare quanto di buono fatto fino a questo momento.

Sassuolo-Milan, 13° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Sassuolo-Milan:

Maxime Lopez sostituirà Locatelli nel 4-2-3-1 di Roberto De Zerbi. Marlon e Ferrari coppia centrale di difesa, mentre alle spalle di Ciccio Caputo agirà il consueto tridente di trequartisti formato da Berardi, Djuricic e Boga.

Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno per 3 settimane di Zlatan Ibrahimovic. Solito 4-2-3-1 con Theo Hernandez che torna nel ruolo di terzino sinistro. Al posto dello squalificato Kessie giocherà Krunic. Rebic unica punta con alle spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

Probabili formazioni Sassuolo-Milan:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari, Rogério, López, Bourabia, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernadez, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Rebic.

Come vedere Sassuolo-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Sassuolo-Milan, partita valida per la 13° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) o Sky Sport (canale 252 satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Sassuolo-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sassuolo-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Sassuolo-Milan:

Sono 7 i precedenti in casa del Sassuolo tra i neroverdi e il Milan. Si registrano 3 vittorie del Sassuolo e 3 del Milan. L’ultima vittoria del Sassuolo risale alla stagione 2015-16, fu un 2-0 firmato dalle reti di Duncan e Sansone. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Caputo e doppietta di Ibrahimovic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS