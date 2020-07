Sassuolo-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Squadra da affrontare con grande rispetto”.

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, vuole tenere alta la guardia dei suoi ragazzi e non sottovaluta minimamente il Sassuolo: “Hanno un reparto offensivo da tenere in grande considerazione. E’ una squadra da affrontare con grande rispetto”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla dei prossimi impegni della sua squadra: “Saranno appuntamenti ravvicinati e tutti molto difficili, così come le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta“.

Pioli si concentra anche a parlare dei suoi calciatori. Su Calhanoglu ci dice: ” Era la crescita che mi aspettavo da Hakan, perchè ha caratteristiche tecniche, fisiche e mentali”.

Sassuolo-Milan, 35° giornata di Serie A

Su Bennacer il tecnico rossonero si esprime così: “E’ un centrocampista completo che sa fare bene entrambe le fasi di gioco. E’ uno dei giocatori che ha sfruttato meglio il cambio di modulo. Questo è il ruolo in cui può sfruttare al meglio le proprie caratteristiche”.

Pioli inoltre afferma che bisogna essere più pericolosi in fase offensiva La presenza in campo di Ibrahimovic, per lui , offre tante soluzioni, per la sua bravura ad uscire dall’area, la quale permette ai compagni di poter sfruttare gli spazi.

A proposito di Ibrahimovic, il tecnico rossonero chiarisce la sua sostituzione contro il Bologna: “Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la partita e fare gol. Le ultime due prestazioni di Ibra sono state di grandissimo livello, è stato un punto di riferimento per i compagni. La squadra ha bisogno di Ibra dall’inizio, quindi deve stare bene”.

Pioli inoltre, sottolinea l’importanza di tutta la squadra: ” In questo periodo, in cui si ha la possibilità di avere cinque cambi, è importante avere giocatori pronti e che diano tutto alla squadra anche entrando a gara in corso”

Chiusura sul traguardo delle 200 presenze che Donnarumma taglierà domani: “E’ un traguardo importante, Gigio deve avere ambizione e continuare a lavorare come sta facendo e, se possibile ancora di più”.

