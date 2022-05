Sassuolo-Milan 0-3, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Ci meritiamo questo titolo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la vittoria dello scudetto, ottenuto dopo lo 0-3 inflitto al Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Sulla vittoria dello Scudetto, il tecnico rossonero dichiara: “Sono felice per i miei giocatori, per me, per il mio staff, per il club e per i nostri tifosi fantastici. Ci meritiamo questo scudetto, per come abbiamo giocato e per come abbiamo lavorato. Siamo stati più continui dell’Inter”.

Il tecnico rossonero era da tutto l’anno che voleva ballare con i tifosi e non vede l’ora di farlo dal vivo, davanti a loro a San Siro.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

La squadra ci ha sempre creduto e ha provato a migliorare la classifica dello scorso anno e ci è riuscita meritatamente.

Il lavoro però non è finito. Il Milan punta a migliorarsi, a proposito di questo è lo stesso Pioli ad affermare: “Siamo il Milan, siamo tornati a essere campioni d’Italia e saremo in prima fascia in Champions League. . Godiamoci questa vittoria, perché è giusto che tutti se la godano, poi dopo sicuramente avremo l’ambizione di confrontarci con i migliori in Italia e in Europa”.