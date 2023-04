Sassuolo-Juventus, dove vedere il match valido per la 30ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 16 aprile alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Sassuolo-Juventus, 30esima giornata di Serie A 2022/23

Sassuolo-Juventus. Bianconeri che sono reduci da una vittoria di corto muso contro lo Sporting Lisbona. 1-0 grazie alla rete di Gatti e con la collaborazione di uno straordinario Perin che, nel finale, blocca due tentativi dei portoghesi.

Ora c’è da pensare al campionato, prima del ritorno a Lisbona. Sarà un’altra battaglia, con i torinesi che vedono il bicchiere mezzo-pieno. Allegri, al termine della partita, ha voluto nuovamente sottolineare quello che è il suo pensiero riguardo le partite da giocare.

«Il calcio non è equazione matematica. Stasera ne ho scelti tre, domenica magari non ne scelgo uno. Dipende dalle partite, io credo che ci voglia equilibrio, la cosa che faccio, sbagliando o no, cerco di mettere la formazione in campo a seconda della partita che andiamo a giocare e a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Se fosse un’equazione matematica sarebbe tutto facile…»

Fatto sta che, al momento, i risultati gli stanno dando ragione. La sua idea non è cambiata, la sua visione fluida del gioco del calcio pure.

Domenica avranno di fronte un Sassuolo che ha poco dubbi riguardo la salvezza da ottenere. Potrà giocare con una certa rilassatezza, ma quando arriva una formazione di tale blasone è sempre positivo fare una bella figura. Strappare un pareggio o conquistare una vittoria sarebbero risultati entusiasmanti per la piccola squadra neroverde.

Sono reduci da una sconfitta sorprendente contro il Verona, dopo che erano in vantaggio fino a cinque minuti dalla fine. Poi una serie di errori e distrazioni li hanno portati a perdere una partita ormai in pugno.

Le ultime due partite hanno bloccato una serie di quattro vittorie consecutive. Lo scalpo ai bianconeri, comunque, è sempre una soddisfazione.

Guarda Sassuolo-Juventus in Diretta su DAZN.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in diretta TV e streaming:

Partita: Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus Data: 16 aprile

16 aprile Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Sassuolo-Juventus, match della 30ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Sassuolo-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

La telecronaca di Sassuolo-Juventus è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Sassuolo Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sassuolo Juventus, le ultimissime

Brutte ultime notizie in casa neroverde con lo stop di Berardi. Quindi dal primo minuto giocherà al suo posto Bajrami, che affiancherà Pinamonti e Laurienté nel tridente offensivo. Frattesi, Lopez e Henrique faranno da cerniera a centrocampo, con la difesa composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. In porta confermato Consigli.

La Juventus di Allegri schiererà il 3-5-2. Perin in porta, causa infortunio di Szczesny nella partita di giovedì, Bonucci, Bremer e Danilo in difesa, Cuadrado e Kostic ai lati, al centro Fagioli, Locatelli e Rabiot. Kean e Vlahovic saranno le due punte centrali.

Sassuolo Juventus, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri