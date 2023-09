Sassuolo-Juventus 4-2, dichiarazioni post partita, Allegri “Domani troveremo un ambiente ostico, Chiesa e Vlahovic sono a disposizione.”

La Juventus cade inaspettatamente in casa di un Sassuolo più che dominante, al Mapei Stadium finisce infatti 4-2 con una prestazione stellare di Domenico Berardi che stende i bianconeri.

Massimiliano Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la partita dei suoi “Oggi è stata una giornata dove non c’eravamo con la testa. Abbiamo giocato una partita un po’ troppo facile, soprattutto nella fase difensiva senza percepire i pericoli, all’inizio abbiamo avuto tre o quattro situazioni favorevoli ma tutte sbagliate, poi al primo tiro c’hanno fatto gol. La percezione è che eravamo con la testa per aria, questa è una partita che ci deve insegnare che non eravamo dei fenomeni prima e non siamo dei bidoni ora.”



Il tecnico ha poi continuato “Era da giovedì che si percepiva che attorno alla squadra c’era questa follia generale, si parlava che la Juventus deve giocare per vincere il campionato, mentre la Juventus non deve vincere il campionato perché ha iniziato un ciclo nuovo con tutti ragazzi che hanno pochissima esperienza e se riusciremo a rientrare nelle prime quattro avremo già fatto un ottimo risultato. Noi dobbiamo essere realisti e bisogna sapere che per vincere ogni partita dovremo fare una fatica enorme, perchè non abbiamo la capacità di accenderci e spegnerci durante la gara. In questo momento bisogna stare solamente zitti perché abbiamo perso una partita brutta e strana, ma fortunatamente si rigioca subito martedì, dove ci aspetta il Lecce in casa e lì bisogna assolutamente tornare alla vittoria.”



Su autogol di Gatti “Nella carriera di errori ne ha fatti e ne farà. Gatti credo abbia solamente 30 partite giocate nella Juventus, quindi può solamente migliorare. Federico deve stare tranquillo e sereno, quell’errore non ha inciso sul risultato anche se è stato brutto da vedere.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Vlahovic: “Deve migliorare, ha avuto delle occasioni che non ha saputo sfruttare, ma viene da alcuni giorni in cui non è stato al meglio. Diciamo che oggi la prestazione di tutti non è stata per niente brillante.”