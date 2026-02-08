Sassuolo – Inter LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 24° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Domenica 8 Febbraio ore 18:00.
L’Inter arriva alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo in uno stato di forma impressionante. I nerazzurri sono imbattuti da 11 partite consecutive in Serie A, una striscia che ha permesso alla squadra di prendere il largo in vetta alla classifica e di iniziare il 2026 con un passo nettamente superiore rispetto alle dirette concorrenti.
Il match rappresenta un’occasione chiave per consolidare ulteriormente il primato: con una nuova vittoria, l’Inter potrebbe infatti allungare fino a otto punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal AC Milan, mandando un segnale forte al campionato. Continuità di risultati, solidità difensiva e cinismo sotto porta stanno facendo la differenza, e l’obiettivo è chiaro: mantenere alta la pressione e trasformare il vantaggio accumulato in un passo decisivo verso il titolo.
Probabili Formazioni di Sassuolo – Inter:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Dove vedere Sassuolo – Inter in Diretta TV e Streaming
Il match Sassuolo – Inter di Domenica 8 Febbraio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.
- Diretta TV:
- DAZN tramite app su smart TV
- Sky Sport Uno (canale 201)
- Sky Sport Calcio (canale 202)
- Sky Sport 4K (canale 213)
- Zona DAZN (canale 214 Sky)
- Diretta streaming:
- App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV
- NOW per gli abbonati Sky
- Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo