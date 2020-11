Sassuolo -Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 28-11-2020

Sabato 28 novembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Sassuolo – Inter, anticipo della 9° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da SKY e in streaming sulla piattaforma SKY GO.

Dopo il bruttissimo KO contro il Real Madrid in Champions League, l’Inter prova a rifarsi sotto in campionato andando ospite della rivelazione del campionato, il Sassuolo di De Zerbi attualmente secondo e ancora imbattuto in stagione. Prima di pensare al match dentro/fuori contro il Gladbach di martedì, i nerazzurri devono ritrovare certezze, ma i neroverdi sono squadra in forma e che nulla regalerà al team di Conte. Il match in diretta e in esclusiva su SKY e ins treaming su SKY GO.

La pessima prestazione e sconfitta di mercoledì contro il Real Madrid ha lasciato pesanti strascichi in casa nerazzurra. L’Inter vista in Champions (ma anche in campionato col Torino) è apparsa come una squadra sfiduciata e che non crede più nei suoi mezzi, svuotata sia nel credo tattico che nel carattere. Conte sembra non avere più il polso della situazione, tanto che un KO contro il Sassuolo potrebbe portare a scenari inediti. Un match difficile, tanto più in queste condizioni e che precede il match decisivo di Champions contro il Borussia MonchenGladbach.

Di contro il Sassuolo è in forma smagliante: la squadra di De Zerbi è la vera rivelazione di questo primo scorcio di campionato, 2° in campionato a -2 dal Milan capolista, in 8 giornate il Sassuolo ha raccolto 5 vittorie e 3 pareggi e nessuna sconfitta. Di pregio lo 0-2 inflitto al Napoli alla 6° giornata. De Zerbi ha creato una macchina offensiva temibile e che fa rendere i suoi talenti (Boga, Berardi, Djuricic) e che sta imparando anche a gestire meglio le partite, grazie alla crescita notevole di Locatelli. Un ostacolo complicato per l’Inter di Conte.

Dove vedere Sassuolo – Inter in diretta tv e streaming

Sasuolo – Inter si giocherà sabato 28 novembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà disponibile per gli abbonati SKY anche in streaming sulla piattaforma SKY GO. Il match sarà disponibile anche sulla piattaforma NOW TV previo abbonamento alla stessa.

Precedenti e statistiche di Sassuolo – Inter

Dal ritorno in Serie A dei neroverdi, il Sassuolo ha spesso dato dispiaceri ai nerazzurri soprattutto a San Siro ma anche tra le mura amiche. L’ultima vittoria casalinga del Sassuolo risale alla 1° giornata del campionato 2018/2019 quando un rigore di Berardi decise il match. Nello scorso campionato, l’Inter si impose con un pirotecnico 4-3 al Mapei Stadium con doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez. Di Berardi, Djuricic e Boga le reti emiliane.

Probabili formazioni di Sassuolo – Inter

é ultimissima la notizia dell’assenza per affaticamento muscolare di Radja Nainggolan che si va ad aggiungere agli indisponibili Vecino e Pinamonti oltre agli ancora positivi al Covid Padeli e Kolarov. Conte recupera però Brozovic tornato negativo e che partirà dalla panchina. Difficile vedere un 11 troppo diverso da quello che ha perso in Champions, con Handanovic titolare, de Vrij e Bastoni confermati, ballottaggio tra D’Ambrosio e Skriniar in difesa. A centrocampo confermati Gagliardini, Barella e Vidal, il turnover dovorebbe essere sugli esterni con Darmian e Perisic a sostituire Hakimi e Young. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku. Ancora panchina per Eriksen e per l’ex Sensi.

A De Zerbi mancheranno Romagna, Magnanelli e Caputo ma l’11 Anti Inter è cosa fatta. Confermato il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Rogerio, Ferrari, Chiriches e Tojan in difesa. In mediana Locatelli e Lopez. Sulla treaquarti Boga, Djuricic e Berardi a supporto di Raspadori. Panchina per Bourabia e Defrel.

SASSUOLO (4-2-3-1): CONSIGLI, ROGERIO, FERRARI, CHIRICHES, TOJAN, LOCATELLI, M.LOPEZ, BOGA, DJURICIC, BERARDI, RASPADORI

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, D’AMBROSIO, DE VRIJ, BASTONI, PERISIC, BARELLA, GAGLIARDINI, VIDAL, DARMIAN, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS