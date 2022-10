Sassuolo-Inter 1-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per l’Inter il match contro il Sassuolo valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Dzeko con una doppietta. Al Sassuolo non basta il momentaneo pareggio di Frattesi.

Mentalità. “Abbiamo avuto tantissima voglia di vincere. Questo è servito a lasciarsi da parte la stanchezza accumulata dall’impegno di Champions. La squadra ha avuto una grande voglia di vincere, c’è da proseguire. Vittoria utile per il morale, per la classifica, ma ora testa al recupero forze”.

Discorso pre-gara del capitano: “Handanovic è un valore aggiunto in campo e fuori. Il nostro gruppo è fatto di uomini veri. Anche i subentrati sono riusciti a dare il giusto impatto e questa non è una cosa affatto da sottovalutare. Siamo squadra”.

Cambio Asslani : “Christian ha fatto benissimo con la Roma, oggi invece ha avuto più difficoltà a reggere il loro centrocampo. Loro pressavano tanto, non era facile tenerlo, anche perché ammonito. Ciò non toglie che sta facendo un lavoro splendido ed è in costante crescita”

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Gli attaccanti: “Felice per Edin, meritava questo gol. Sfortunato Lautaro prima nella spaccata finita fuori poi nella super parata di Consigli, tornerà a segnare presto, oggi ha giocato benissimo per la squadra”.

Onana: “Bella partita di Andrè, è un portiere di importante qualità. Mi ha dimostrato di potersi giocare il posto con Samir. Valuterò partita per partita chi giocherà tra lui e Samir”.