Sassuolo – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, lunedì 3 Novembre ore 18:30.

Sassuolo e Genoa si preparano a sfidarsi al Mapei Stadium lunedì, in un duello che arriva con una distanza già significativa in classifica.

I neroverdi, sorprendentemente già ben distanti dalla zona calda nonostante siano una neopromossa, hanno accumulato un vantaggio di 10 punti sui rossoblù, ultimi in Serie A e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il Sassuolo ha 13 punti in classifica frutto di 4 vittorie e 1 pareggio.

Il Genoa arriva al match in piena crisi tecnica e di risultati: la recente esonero di Patrick Vieira testimonia il momento difficilissimo del Grifone, che sceglie così di ripartire nel tentativo di invertire una stagione fin qui disastrosa. I liguri hanno ottenuto solo 3 punti nelle prime 9 giornate frutto di 3 pareggi e 6 sconfitte.

Lunedì a Reggio Emilia sarà quindi una partita delicatissima: da un lato un Sassuolo sorprendente e intenzionato a puntellare la propria posizione a metà classifica, dall’altro un Genoa costretto a reagire immediatamente per non sprofondare ulteriormente. La corsa salvezza passa anche da qui.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo – Genoa:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo. All. Murgita-Criscito.

Dove vedere Sassuolo – Genoa in Diretta TV e streaming:

Partita Sassuolo – Genoa Data e ora lunedì 3 Novembre ore 18:30

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Sassuolo – Genoa di Lunedì 3 Novembre 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

La telecronaca di Sassuolo – Genoa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Sassuolo:

Dopo due successi consecutivi in Serie A, il Sassuolo aveva rallentato raccogliendo solo un punto nelle due gare successive e senza segnare. La risposta è però arrivata nel turno infrasettimanale: la trasferta di giovedì a Cagliari ha regalato tre punti pesanti agli emiliani, grazie ai gol di Andrea Pinamonti e Armand Laurienté, decisivi nel successo per 2 a 1.

La squadra di Fabio Grosso, promossa lo scorso anno come campione di Serie B, continua così a confermare le ottime impressioni di questo avvio di stagione. Dopo nove giornate i neroverdi occupano la decima posizione in classifica, consolidando un margine rassicurante sulla zona retrocessione e dimostrando di poter competere con continuità nella massima serie.

Il rientro al Mapei Stadium sarà ora un ulteriore banco di prova: nelle prime quattro gare casalinghe sono arrivate due vittorie e due sconfitte, con quattro gol realizzati e altrettanti subiti. La storia recente sorride comunque al Sassuolo, che ha perso solo due degli ultimi dieci confronti interni contro il Genoa in Serie A, vincendone più della metà. Una statistica che, insieme alla forma attuale, proietta gli emiliani tra i favoriti per il match di lunedì sera.

Come arriva il Genoa:

Il Genoa vive uno dei momenti più bui degli ultimi anni. Tra le quattro squadre ancora senza vittorie in Serie A insieme a Hellas Verona e alle toscane Pisa e Fiorentina, il Grifone è ufficialmente in piena crisi. L’esonero di Patrick Vieira, arrivato sabato, era ormai inevitabile dopo un avvio disastroso.

La sconfitta interna per 2 a 0 contro la Cremonese nel turno infrasettimanale ha esteso a nove giornate la striscia senza successi in campionato. Le due vittorie in Coppa Italia rappresentano una magra consolazione rispetto al cammino in Serie A, con i rossoblù ultimi a quota 3 punti e incapaci di invertire la rotta.

Il dato più allarmante riguarda l’attacco: appena 4 gol segnati, peggior rendimento offensivo del torneo, complice anche l’addio di Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo. Ma i problemi non si fermano alla sterilità offensiva. Il Genoa soffre anche nei finali di partita: più della metà delle 13 reti subite è arrivata nell’ultima mezz’ora, e la squadra ha perso più punti nella ripresa di chiunque altro, segno di fragilità mentale e fisica.

Anche lontano dal Ferraris i numeri fanno paura: una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte. Toccherà ora al tecnico ad interim Domenico Criscito provare a scuotere l’ambiente, in un momento già compromesso e con l’imminente e difficile trasferta al Mapei Stadium contro un Sassuolo in fiducia.

Pronostico Sassuolo Genoa: 2 a 0

Il Sassuolo sembra avere tutte le carte in regola per proseguire il buon momento.

Tra campionato e coppa, gli emiliani hanno già centrato tre vittorie interne, con le uniche sconfitte arrivate contro due big del Sud come Napoli e Roma, formazioni ben più attrezzate rispetto all’avversario di giornata.

Dall’altra parte il Genoa arriva al Mapei Stadium con fiducia ai minimi e una fase offensiva praticamente inesistente.

La squadra rossoblù fatica a costruire gioco e a rendersi pericolosa, situazione aggravata da una crisi mentale evidente.

Alla luce di quanto visto finora, i neroverdi appaiono nettamente favoriti e hanno l’occasione per centrare il secondo successo consecutivo, consolidando la propria posizione in classifica e affondando ulteriormente un Genoa in piena emergenza.

