Calciomercato, è fatta col Borussia Dortmund: Sancho al Manchester United

Un vero e proprio colpo per il Manchester United. Dal Borussia Dortmund Jadon Sancho che ritorna in Inghilterra per una cifra davvero importante. Ennesimo colpo per il Borussia che continua a collezionare sempre più plusvalenze. Per il giocatore inglese è pronto un quadriennale.

Manca pochissimo ma Jadon Sancho sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista inglese, attualmente impegnato con l’Inghilterra agli Europei, ritornerà nella sua patria. Il classe 2000 del Borussia Dortmund lascia il club dopo 5 anni ed è pronto per fare ritorno a Manchester, questa volta sponda United. Infatti, il giocatore è cresciuto proprio nelle giovanili dell’altra squadra, il Manchester City.

Ad investire su di lui furono proprio i gialloneri che lo acquistarono per otto milioni di euro nel 2017. Sancho divenne uno dei simboli del Borussia riuscendo a raggiungere le 104 presenze in Bundesliga e con ben 38 reti. Il The Guardian lo considerò uno dei millennial più talentuosi di sempre.

Sancho, lo United sborsa ben 90 milioni di euro

Un ritorno davvero oneroso quello di Sancho. Il giocatore era già da tempo nel mirino dei Red Devils che lo volevano a tutti i costi. Alla fine le due squadre si sono accordate ma lo United ha dovuto spendere una cifra non indifferente per l’ex Watford, ben 90 milioni. Non è la prima plusvalenza per il club tedesco che ha sempre fatto numerosi affari tra cui quello di Mario Götze. Per Sancho ci sarà un contratto con scadenza nel 2026. Una cifra davvero onerosa, considerando il momento economico post pandemico davvero difficile per il calcio.

L’operazione è già alla sua conclusione e mancano solo le consuete visite mediche e la firma del contratto. Tutto sarà posticipato alla fine dell’Europeo dove l’Inghilterra potrà essere ancora protagonista e giungere alla finale di Wembley. Unico dettaglio ancora da limare riguarda una eventuale clausola rescissoria che potrebbe essere inserita nel contratto dello United.

Migliori Bookmakers AAMS