Video Gol e Highlights San Gallo-Fiorentina 2-4, 2° Giornata Conference League: vantaggio degli svizzeri con Mambimbi, quindi Martinez Quarta e Ikoné ribaltano il risultato. Pareggio padroni di casa con Gortle, allungo decisivo viola grazie ancora a Ikoné e Gosens.

Partita dal doppio volto quella giocata dalla viola. Un primo tempo difficile, in cui gli avversari si sono dimostrati aggressivi e concreti. Nella ripresa, però, è venuto fuori il maggiore tasso tecnico viola, con una vittoria meritata. La formazione di Palladino si trova a punteggio pieno dopo due giornate.

San Gallen-Fiorentina, 2° giornata di Conference League

Sintesi di San Gallo-Fiorentina 2-4

Match che vede subito partire forte i padroni di casa. Con volate offensive, mettono in difficoltà la difesa viola. Al terzo minuto una prima occasione importante, con Mambimbi che si smarca in area e colpisce di testa dal limite. L’esito, però, è nefasto, la sfera termina altissima sopra la traversa!

Tre minuti più tardi si fanno vedere gli ospiti. Sottil prova ad accentrarsi dalla sinistra, arriva al tiro col destro basso dal limite, ma Ati-Zigi para facilmente.

Dopo una serie di interruzioni causa fumogeni in campo, la viola si fa vedere al ventesimo minuto grazie ad un pallone perso dalla difesa svizzera. Biraghi conquista la sfera e crossa in area per Kouamé, il quale non trova subito la conclusione in allungo con il destro.

Due minuti più tardi c’è una rete annullata alla formazione di Palladino. Bove serve Kouamé, il quale tutto solo in area di rigore mette la sfera alla spalle del portiere Ati-Zigi. L’assistente laterale, però, ferma tutto alzando la bandierina per un fuorigioco.

RETE DEL SAN GALLO! Martinez Quarta prova un servizio in verticale per Richardson davanti alla propria area. Il pallone, però, viene soffiato da Quintillà, quindi la sfera arriva sui piedi di Mambimbi, il quale fredda Terracciano con una conclusione leggermente deviata da Martinez Quarta.

Poco dopo la mezz’ora altra occasione importante per i padroni di casa! Un’altra palla persa in mezzo al campo, questa volta con Adli, Mambimbi s’invola verso l’area di rigore, calcia forte con il destro trovando l’ottima risposta di Terracciano.

Viola che faticano a costruire gioco, per via dell’aggressività dei padroni di casa. Verso gli ultimi cinque minuti prima della fine della prima frazione c’è una reazione della viola che sembra essersi scossa dal pressing avversario.

Prima con Sottil, il quale si accentra dalla sinistra, dribblando due uomini, calcia dalla distanza e costringe il portiere rivale ad un difficile intervento nell’angolino basso alla propria destra.

Ancora la viola. Martinez Quarta svetta in area su cross di Biraghi, Ati-Zigi non è particolarmente attento ed un compagno lo aiuta a liberare l’area piccola prima che possa sopraggiungere Kouamé.

Due minuti più tardi, una conclusione velleitaria di Kayode con il mancino dal limite, con sfera lontanissima dai pali. Al primo minuto di recupero Ikoné prova una conclusione, ma sulla traiettoria s’inserisce un difensore che devia il suo tentativo. La sfera termina docilmente tra le braccia di Ati-Zigi.

L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, con il punteggio di 1-0 per la formazione svizzera.

Ripresa che vede la viola entrare in campo con un altro piglio. Al secondo minuto una prima occasione importante creata, con Adli che batte un calcio d’angolo, la sfera viene raccolta da Sottil, il quale centra la porta con il destro, trovando la reazione di Ati Zigi che respinge!

Un minuto più tardi Kouamé arriva su di una sfera vacante, ma non riesce a colpire in maniera corretta. Quindi Sottil prova un’altra conclusione, parata ancora dal portiere avversario!

PAREGGIO DELLA VIOLA! Cross da calcio d’angolo di Biraghi, colpo di testa di Martinez Quarta che fredda il portiere rivale!

Due minuti più tardi azione travolgente degli ospiti, ancora con Biraghi che con il sinistro dal limite dell’area non riesce a costruire una traiettoria in diagonale! Ati Zigi para senza grosse difficoltà.

Si susseguono le occasioni. Questa volta è il San Gallo! Geubbels effettua una conclusione da lontano, parata senza difficoltà da Terraciano.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Bove riesce a mettere la palla nello spazio per Ikoné. il quale scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere avversario!

Verso il quarto d’ora di gioco occasione per i padroni di casa. Mambimbi non riesce ad arrivare per un soffio sul rasoterra di Geubbels.

PAREGGIO DEL SAN GALLO! Gortler riceve un assist di Vandermersch e di testa effettua una traiettoria che non lascia scampo a Terracciano!

NUOVO VANTAGGIO VIOLA! Sottil porta palla in area, serve Kouamé, il quale vede Ikoné sulla destra e gli serve un’ottima palla. Quest’ultimo, di prima, con il mancino mette la sfera alle spalle del portiere di casa!

Lancio ripetuto di petardi in campo, con Biraghi che va sotto la curva dei tifosi ospiti a chiedere di smettere. C’è il rischio di una sconfitta a tavolino.

Verso l’ottantesimo minuto Sottil entra in area dalla sinistra, serve Beltran a rimorchio, il quale calcia troppo debolmente la sfera. Il portiere avversario non ha problemi a farla sua.

Viola che cerca di ripartire velocemente, approfittando degli spazi concessi dagli avversari.

POKER DELLA VIOLA! Al centro della porta, dopo un rimbalzo, il centrocampista tedesco effettua una conclusione imparabile per Ati Zigi!

Pochi minuti dopo, altra occasione per la viola! Sinistro all’angolo di Parisi, che impegna il portiere avversario, poi Ikoné spara alto!

Highlights e Video Gol di San Gallo-Fiorentina 2–4

Tabellino di San Gallo-Fiorentina 2–4

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati-Zigi; Vandermersch, Ambrosius (26′ Albert Vallci), Stanic, Noah; Gortler (83′ Stevanovic), Quintillà, Csoboth (64′ Christian Witzig); Toma; Geubbels (83′ Cisse), Mambimbi (64′ Chadrac Akolo). All.: Maassen.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Moreno (46′ Pietro Comuzzo), Martinez Quarta, Biraghi (84′ Gosens); Bove (63′ Lucas Beltran), Adli (63′ Danilo Cataldi), Richardson; Ikone, Kouame, Sottil (85′ Parisi). All.: Palladino.

ARBITRO: Frid (Israele)

GOL: 23′ Mambimbi (SG), 50′ Quarta (F), 54′ Ikoné (F), 62′ Gortier (SG), 69′ Ikoné (F), 94′ Gosens (F)

ASSIST: 23′ Quintillà (SG), 50′ Biraghi (F), 54′ Bove (F), 62′ Vandermersch (SG), 69′ Kouamé (F)

AMMONITI: 49′ Stanic (SG), 52′ Mambimbi (SG) e Kouame (F), 61′ Sottil (F), 71′ Cataldi (V), 86′ Witzig (SG)

