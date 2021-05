Sampdoria: Stanković possibile erede di Ranieri come nuovo allenatore

Anche la Sampdoria potrebbe cambiare il proprio tecnico. Per il dopo Claudio Ranieri, si era pensato a Dejan Stanković, attuale allenatore della Stella Rossa. Con il l’allenatore italiano, la squadra blucerchiata sta avendo problemi per quanto riguarda la durata del contratto. Massimo Ferrero potrebbe cercare altrove.

Una stagione piuttosto tranquilla quella per la Sampdoria. L’obbiettivo era la salvezza ed è stato raggiunto abbondantemente. Infatti, i blucerchiati sono attualmente noni, lontanissimi dalla zona rossa. Tutto è stato merito anche del tecnico Claudio Ranieri che ha saputo traghettare la squadra. Molti sono stati i risultati importanti come la vittoria contro l’Inter o contro la Roma.

Però, la storia d’amore tra Ranieri e la Sampdoria potrebbe non continuare. Infatti, sarebbero sorti alcuni problemi per l’ingaggio del tecnico ex Roma. Ranieri avrebbe volentieri accettato di ridursi il proprio ingaggio però chiede almeno altri due anni di contratto. Massimo Ferrero, però, non sembrerebbe essere disposto ed è per questo che si vira verso altre alternative. Il numero uno per la panchina blucerchiata sembra essere Dejan Stanković.

Samp-Stankovic, Ferrero smentisce l’incontro

L’ex centrocampista dell‘Inter sarebbe stato individuato come prossimo tecnico per i blucerchiati. Attualmente allena la Stella Rosa ed ha affrontato anche il Milan ai sedicesimi di Europa League. L’ex giocatore, infatti, sarebbe stato pizzicato nel centro di Milano in un incontro con il patron blucerchiato. Quest’indiscrezione è stata confermata da molti giornali ma Ferrero ha smentito ogni contatto con il tecnico della squadra di Belgrado.

Non ci sono problemi con Ranieri, ha ammesso il presidente romano. Per questo motivo che la Sampdoria potrebbe continuare l’avventura con l’attuale tecnico. Nonostante ciò, i blucerchiati continuano a guardarsi intorno in cerca di una nuova alternative.

Migliori Bookmakers AAMS