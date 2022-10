Sampdoria-Roma 0-1, Mourinho: “Samp compatta, vittoria importante per noi”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria.

La Roma continua il buon trend del proprio inizio di campionato e vince una partita molto difficile in casa di una Sampdoria in cerca di riscatto.

I giallorossi, stanchi dalle fatiche di Europa League, ottengono il massimo risultato con il “minimo sforzo” vincendo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pellegrini.

Anche Josè Mourinho si gode la vittoria dei suoi ragazzi e in conferenza stampa ha definito “importantissimo” il risultato ottenuto a Genova che ha sancito il sorpasso in classifica ai danni di Lazio e Udinese.

Lo Special One ha commentato lo 0-1 come risultato meritato per la Roma e di cui è molto felice perché arrivato contro una squadra come la Sampdoria che ha giocato un buon match e che con questa grinta, secondo Mou, potrà scampare lo spauracchio della Serie B.

Il tecnico capitolino definisce intelligente la partita della Roma anche se avrebbe preferito meno sofferenza e più precisione sotto porta.

Elogi anche per Zaniolo che, al suo ingresso in campo, ha soddisfatto il mister che ha apprezzato la sua grinta e le sue doti di dribbling definendolo “impossibile da prendere”.