Sampdoria-Napoli, conferenza stampa pre-partita Gattuso: “Contro la Sampdoria ci sarà da battagliare, ma i 3 punti ci servono”

Un Rino Gattuso molto motivato quello che poche ore fa si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti sui quali si è focalizzata l’attenzione del tecnico: dall’importanza della gara, passando per il mercato e la mini striscia positiva di questo Napoli.

La gara: “La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è cresciuta molto di più come squadra, per di più, per ben 6 gare, è riuscita a non subire gol. Sarà più difficile di quanto si possa mai credere”.

Sulla classifica: “Ho chiesto ai ragazzi di guardare la classifica prima della gara per non perderci in chiacchiere. Ci sarà da battagliare. per tutto questo finale di campionato “

Le assenze e i ritorni: “Fabian Ruiz non ci sarà, sono diversi i giorni in cui non sta bene. Koulibaly non è ancora al top, Maskimovic ha invece recuperato. Mertens e Allan saranno convocati, Demme pure, ma partirà da solo per evitare di contagiare gli altri”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Sulle prossime partite: “Alcuni hanno parlato di calendario favorevole, ma gli unici che hanno il potere di poter rendere favorevole qualcosa che ci circonda siamo noi stessi. Solo attraverso un grande lavoro collettivo potremo riuscire ad ottenere il massimo e ribaltare una situazione iniziale molto negativa. Voglio che questa squadra non perda mai il veleno”.

Sugli acquisti di questo mercato: “Di Petagna non parlo perché è un calciatore che arriverà a giugno. Politano l’anno scorso è stato determinante con l’Inter e spero lo possa diventare anche per il Napoli. Ci può dare tanto. Su Demme e Lobotka non ho molto da dire, visto che sta già parlando il campo. Contro la Samp, però, non vi anticipo chi giocherà”.

Panchina d’oro: “Il mio premio lo darò a Sinisa. Non per la malattia, ma per l’allenatore che è e per ciò che è riuscito a fare”.

