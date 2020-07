Sampdoria-Milan 1-4, voti, pagelle e analisi, scorpacciata di gol

E’ un Milan bello da vedere, forse troppo spesso un pò lezioso, ma che grazie ad un Super Ibrahimovic e ai gol di Calhanoglu e Leao chiude la pratica Sampdoria e si regala almeno il 6° posto matematicamente, la Sampdoria ha fatto vedere qualcosina, ma oggi veramente troppo Milan.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 10 Migliore in campo per distacco, sembra avere 28 anni e non 38, fa giocate dall’alta scuole e poi segna e fa segnare, 2 gol e un assist, si parla di rinnovo di un anno…ma giocando così pure 2 anni di contratto meriterebbe…

Calhanoglu 8 Gol e assist per il turco, la cura Ibrahimovic e la nuova posizione di Pioli hanno fatto il resto. 11 gol e 8 assist sono numeri importanti, la prossima stagione è chiamato, come il resto della squadra a fare quel salto di qualità, sempre mancato negli ultimi 3 anni.

Gabbia 7,5 Oggi partita sontuosa per lui. Dal punto di vista tattico probabilmente il migliore in campo. Non sbaglia niente ne in fase di copertura, ne in fase d’impostazione.

Flop 3 Milan:

Kessie 5,5 Oggi non una partita molto brillante per l’ex Atalanta, perde spesso molti palloni in maniera abbastanza ingenua, ma dopo un periodo così una partita storta può capitare.

Bennacer 5,5 Stessa considerazione per il suo compagno di reparto, anzi, lui oggi ha perso un pallone sanguinoso che ha permesso alla Sampdoria di segnare il gol del momentaneo 1-3.

Kjaer 5,5 Da quando è arrivato al Milan, oggi probabilmente, ha disputato una delle più brutte partite. Procura alla Sampdoria un rigore abbastanza evitabile, ma per sua fortuna Donnarumma lo respinge.

Sampdoria-Milan 1-4

Top 3 Sampdoria:

Askildsen 7 Il migliore in campo per la Sampdoria di Ranieri, recupera palla a Bennacer e con una conclusione da fuori batte Donnarumma. Per il resto partita generosa dal punto di vista dell’impegno.

Bereszynski 6 Corsa e grinta al servizio della squadra, rincorre gli avversari per tutto il campo, ma purtroppo più di quello che ha fatto non può fare. Oggi il Milan è stato troppo straripante.

Augello 6,5 Pressa a tutto campo e offre nei limiti una buona visione di gioco ai suoi compagni. Spunti interessanti, calciatore da tenere sott’occhio.

Flop 3 Sampdoria :

Maroni 5 Poteva segnare il suo primo gol in Serie A, invece ha trovato sulla sua strada un Donnarumma in forma stellare, che gli ha negato questa gioia.

Colley 4,5 Oggi partita da dimenticare per lui, commette vari errori e Ibrahimovic, Calhanoglu e Leao nel approfittano al massimo.

Yoshida 4,5 Esattamente come il suo compagno di reparto serata da dimenticare. Il Milan ha segnato 4 gol, ma ha rischiato di farne almeno altri 3.

Il Milan probabilmente giocherà i preliminari estivi ma qualcosa di buono questa squadra in questo 2020 ha mostrato. Con un ottimo mercato la Champions League può essere alla portata, Sampdoria invece già in vacanza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

