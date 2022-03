Sampdoria-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 12-3-2022

Dove vedere Sampdoria-Juventus ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 26 febbraio 2022 ore 18.00. La partita Empoli-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

In attesa di ospitare il Villarreal di Unai Emery, martedì alle 21.00, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 53 punti e reduce da una striscia di nove vittorie e cinque pareggi nelle ultime quattordici partite disputate, va a fare visita, al Luigi Ferraris di Genova, in occasione della ventinovesima giornata di campionato in Serie A, alla desolata Sampdoria di Marco Giampaolo che, quindicesima in graduatoria con 26 punti, a più quattro sul terzultimo posto del Venezia, giunge all’appuntamento coi bianconeri da una serie di due sconfitte consecutive.

Sampdoria-Juventus, ventinovesima giornata Serie A 12-3-2022.

I tre punti in palio sabato pomeriggio servono necessariamente ad entrambe le formazioni: ai liguri per allontanarsi dalla zona retrocessione, ai piemontesi per confermarsi in zona Champions e continuare ad alimentare un sogno scudetto, impensabile fino a qualche mese fa. I favori del pronostico sorridono ovviamente alla Vecchia Signora che, sebbene ancora in emergenza, viste le varie assenze, dovrebbe essere in grado di portare a casa l’intera in posta in palio con una formazione, quella blucerchiata, certamente rispettabile, ma nettamente inferiore.

Come vedere Sampdoria-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Sampdoria-Juventus

Competizione: Serie A

Data: sabato 12 marzo 2022

Orario: 18.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Sampdoria-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18.00 di sabato 12 marzo 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra blucerchiati e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita del Luigi Ferraris sarà di Edoardo Testoni con commento tecnico di Marco Parolo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra liguri e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Sampdoria-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Juventus

La radiocronaca di Sampdoria-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 18.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Sampdoria-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Giampaolo dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero i seguenti: Falcone in porta. Davanti a lui, Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello. A centrocampo spazio a Candreva, Ekdal e Thorsby. Sensi sulla trequarti. In attacco, la coppia formata da Quagliarella e Caputo.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini. Centrocampo a tre con Locatelli, Arthur e Rabiot. Davanti, il tridente composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Sampdoria e Juventus sono complessivamente 137 (127 in Serie A, 17 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 27 vittorie dei blucerchiati, 74 dei bianconeri e 36 pareggi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni, considerando le gare di campionato, risale a Juventus-Sampdoria 3-2 del 26 settembre 2021 (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Luigi Ferraris, invece, risale a Sampdoria-Juventus 0-2 del 30 gennaio 2021 (Serie A 2020-2021). I doriani non battono la Vecchia Signora dal 2-0 interno del 26 maggio 2019 (Serie A 2018-2019), mentre, per quanto riguarda i pareggi, l’ultimo all’ombra della Lanterna è lo 0-0 del 23 gennaio 2011 (Serie A 2010-2011).

