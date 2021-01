Sampdoria-Inter 2-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Avremmo meritato di più. Tanta rabbia da cui ripartire”

Termina 2-1 per la Sampdoria il match contro l’Inter, valido per la sedicesima giornata del campionato di Ligue 1. Per i padroni di casa a segno Candreva e Keità, due grandi ex. All’Inter non basta De Vrij.

Sulla partita: “Abbiamo creato tanto tanto. Non so davvero come classificare questa partita. Sono molto amareggiato, perché non abbiamo sfruttato al meglio diverse occasioni all’inizio e l’1-2 della Samp, molto rapido, ci ha un po’ tagliato le gambe”.

Assenza Lukaku: “Non era la nostra prima gara giocata senza Romelu. Che la sua sia una presenza per noi fondamentale è risaputo, ma credo che sia Lautaro che Sanchez abbiano tenuto molto bene il campo”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Sfortuna: “Ragazzi, il risultato pesa e nella nostra analisi settimanale ripartiremo da questo, ma quante occasioni ci siamo mangiati? Oggi la dea bendata si è schierata contro di noi”.

Mercato: “Ogni decisione sarà condivisa con la società. Sfruttare e far rendere i miei giocatori al meglio è legge, che porto avanti da diversi anni”.

