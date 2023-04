Video Gol e Highlights Sampdoria-Cremonese 2-3, 29esima giornata di Serie A: gli ospiti la vincono negli ultimi minuti!

La Cremonese riesce a raggiungere per due volte e a superare la Sampdoria nei minuti finali. Doriani praticamente condannati all’ultimo posto, lombardi con ancora qualche flebile speranza di salvezza!

Sintesi di Sampdoria-Cremonese 2-3:

Una partita che vede partire bene i padroni di casa, intenzionati a lasciarsi alle spalle l’ultima posizione in classifica.

Sono proprio i blucerchiati ad avere la prima occasione del match con L’eros. Il calciatore algerino è bravo a ricevere il pallone da Gabbiadini e scagliare un destro verso Carnesecchi. Il portiere dei lombardi è attento e sventa la minaccia.

VANTAGGIO DELLA SAMPDORIA! Al quarto d’ora la formazione blucerchiata passa avanti.

Augello scorre sulla sinistra, dribbla Ghiglione e trova Leris al centro, il quale stacca di testa e mette il pallone in porta.

Intorno alla mezz’ora padroni di casa ancora pericolosi. Zanoli crea scompiglio in area di rigore dopo aver superato Ferrari, mette il pallone al centro e non riesce a trovare Cuisance.

Due minuti dopo primo squillo dei grigiorossi. D’essere supera un difensore avversario e conclude pericolosamente verso la porta di Ravaglia. La deviazione di Amione permette un corner per gli ospiti.

PAREGGIO DELLA CREMONESE! Quagliata scambia con Tsadjout, il quale salta due uomini e serve nuovamente Quagliata. Il cross al centro trova dalla parte opposta Ghiglione che di prima intenzione colpisce e spedisce il pallone oltre la linea di porta.

Il primo tempo finisce su un equilibrato pareggio per 1-1.

Il secondo tempo inizia con uno squillo degli ospiti. Dessers percorre l’out di sinistra ed effettua un tiro a giro fuori dalla porta di Ravaglia.

Tre minuti dopo Gabbiadini serve Augello il quale tenta la conclusione. Meite salva la propria porta bloccando la conclusione. Subito dopo Djuricic prova una conclusione dopo aver saltato due uomini. Carnesecchi si distende e blocca la conclusione!

A metà ripresa blucerchiati di nuovo in vantaggio! Augello sulla sinistra effettua un cross verso il centro dell’area e Lammers effettua una torsione forte che batte Carnesecchi!

PAREGGIO DELLA CREMONESE! A cinque minuti dal termine Castagnetti allarga all’orizzonte verso Dessers, il quale crossa al centro verso Lochosvili. Quest’ultimo con un tap-in batte Ravaglia.

VANTAGGIO DELLA CREMONESE! Dopo il palo di Afena, Sernicola orienta una conclusione verso la porta con un mancino preciso che si stampa sul palo interno e va in porta!

Termina la sfida con il successo degli ospiti!

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Cremonese 2-3 :

Il Tabellino di Sampdoria-Cremonese 2-3:

Marcatori: 15′ pt Leris (S), 35′ pt Ghiglione (C), 66′ st Sam Lammers (S), 85′ st Lochosvili (C), 95′ st Sernicola (C)

SAMPDORIA (3-4-2-1): Schierati: Ravaglia; Zanoli-Nuytinck-Amione; Leris-Rincon-Winks-Augello; Cuisance-Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari-Bianchetti-Lochosvili; Ghiglione-Meite-Castagnetti-Quagliata; Buonaiuto; Dessers-Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini

Ammoniti: Bianchetti (C), Stankovic (S), Leris (S), Sernicola (C), Oikonomu (C), Afena (C)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)